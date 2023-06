„Das nenne ich mal eine gute Ausbeute“: Lidl-Kunde zeigt begeistert Rettertüte

Von: Michelle Brey

Teilen

Die Rettertüte von Lidl kam bei einer Kundin gut an. © Mike Sachs/Facebook (Screenshot)

Lebensmittel wegwerfen? Mit einem Projekt will Lidl dem vorbeugen. Auch mehr als ein Jahr nach der Einführung scheint es Kunden zu gefallen.

München - Lebensmittel, die noch genießbar sind, wegzuwerfen, ist für viele Menschen ein „No-Go“. Besonders, dass Obst oder Gemüse aufgrund einer von der Norm abweichenden Form weggeworfen werden, ist oftmals nicht nachvollziehbar. Auch Supermärkte wie Aldi oder Rewe sowie Discounter Lidl verschreiben sich der Lebensmittelrettung. Bei einem Kunden kam die „Rettertüte“ von Lidl nun besonders gut an.

Die Rettertüte von Lidl „Mit der Tüte wird äußerlich weniger perfekten, aber verzehrfähigen Obst- und Gemüseprodukten zum rabattierten Einheitspreis von drei Euro pro Tüte eine zweite Chance gegeben“, schrieb Lidl im Jahr 2022 zur Einführung des Projekts in einer Pressemitteilung. Gezielt Lebensmittel zu retten, sei das Ziel – gemeinsam mit den Kunden. Die Tüten können den Angaben zufolge bis zu fünf Kilogramm wiegen.

Lidl-Kunde entzückt: Er präsentiert seine Ausbeute auf Facebook

„Das nenne ich mal eine gute Ausbeute aus der Rettertüte von Lidl“, schrieb ein Kunde auf Facebook und postete mehrere Fotos der Produkte, die er darin vorfand. Kartoffel, Äpfel, Pfirsiche, Bananen, Bohnen und mehr ist auf den Bildern zu erkennen. „Mal schauen, was daraus heute gezaubert wird“, schrieb der Facebook-User unter seinem Beitrag sichtlich begeistert. Vielleicht koche er einen Eintopf oder etwa Ähnliches, fügte er an.

Lidl-Rettertüte: „Das war alles in einer Tüte?“ - Facebook-User verblüfft

„Schaut toll aus“, kommentierte ein anderer User, der offenbar ähnlich positive Erfahrungen mit dem Lidl-Projekt gemacht hat. „Ich habe aus sowas gestern ein geniales Gemüse-Curry gebastelt“, berichtete er nämlich. „Das war alles in einer Tüte?“, zeigte sich jemand anderes von der Menge an Obst und Gemüse beeindruckt. „Das ist ja mega!“ Eine Mogelpackung sieht jedenfalls definitiv anders aus. Das Gewicht einer Rettertüte ließ eine andere Kundin kürzlich sprachlos zurück.

Doch ganz so bekannt scheint das Projekt des Discounters noch nicht zu sein. So fanden sich beispielsweise auch die Worte „Noch nie gehört...“ unter den Kommentaren wider. In anderen Bereichen muss der Discounter allerdings ähnlich viel Kritik einstecken, wie seine Konkurrenz. So löste ein Supermarkt-Foto erst kürzlich eine Diskussion aus. (mbr)