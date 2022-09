Lufthansa: Piloten-Streik – welche Flüge sind betroffen?

Die Lufthansa-Piloten haben für Freitag einen Streik angekündigt, hunderte Flüge fallen deswegen aus. © Peter Kneffel/dpa

Die Piloten der Lufthansa haben für Freitag einen Streik angekündigt. Es wird zu größeren Einschränkungen im Flugplan der Lufthansa kommen.

Köln – Zehntausende Passagiere könnten vom angekündigten Streik der Lufthansa-Piloten betroffen sein. „Die Pilotinnen und Piloten sind nun am 02. September 2022 in der Zeit zwischen 00:01 und 23:59 bei der Lufthansa Cargo sowie der Deutschen Lufthansa AG zum Streik aufgerufen“, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit. Bei Lufthansa wird es in der Folge „zu einer größeren Einschränkung im Flugprogramm“ kommen. Mittlerweile ist auch klar, welche Flüge ausfallen: Die Lufthansa wird am Freitag nahezu ihr komplettes Programm streichen.

24RHEIN zeigt, welche Lufthansa-Flüge aufgrund des angekündigten Piloten-Streiks ausfallen.

Die Lufthansa geht aktuell davon aus, dass rund 130.000 Passagiere vom Streik betroffen sein könnten. (mlu)