Butter im Öko-Test – nur eine Marke ist „gut“

Von: Marten Kopf

Die Butterpreise steigen. Dabei sind die meisten Streichfette ihr Geld gar nicht wert, sagt die Verbraucherorganisation Öko-Test. Die hat jetzt 20 Buttermarken genauer unter die Lupe genommen. Erfahren Sie hier die Ergebnisse:

Kochen, backen, streichen, schmieren, fetten: Kaum ein Lebensmittel ist in der Küche so vielseitig verwendbar wie Butter – und kaum eines so sehr Zeichen unseres Wohlstands. Tatsächlich ist Butter inzwischen so teuer wie nie. In der aktuellen Ausgabe ihres Magazins (12/2022) nimmt sich die Verbraucherorganisation Öko-Test das Streichfett vor die Brust und kommt dabei zu ernüchternden Ergebnissen.

HEIDELBERG24 stellt die Ergebnisse des großen Butter-Vergleichs von Öko-Test vor.

Insgesamt 20 Buttermarken hat sich Öko-Test angesehen. Die fast schon traurige Bilanz: 17 Produkte schmieren mit „mangelhaft“ oder gar „ungenügend“ ab, davon auch fünf mit Bio-Siegel. (mko)