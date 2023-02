Mehr Zucker als in Cola – so viele Würfel stecken im Ketchup

Von: Katja Becher

Wie viel Zucker enthält Ketchup? (Symbolfoto) © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Ob zur Pommes oder zur Bratwurst – Ketchup peppt viele Gerichte auf und ist vor allem bei Kindern beliebt. Lesen Sie hier, warum Experten dennoch vor zu viel Ketchup warnen:

Ketchup zählt zu den beliebtesten Soßen der Deutschen. Nicht nur bei den Kleinsten ist der fruchtige Tomaten-Dip beliebt – auch für viele Erwachsene gehört er einfach dazu, vor allem wenn es um Fastfood wie Pommes, Würstchen oder Nuggets geht. Ketchup enthält Tomatenmark, Essig, Gewürze – und bekannterweise viel Zucker. So viel sogar, dass Experten raten, die beliebte Tomatensoße nur in Maßen zu genießen. Doch wie viel Zuckerwürfel essen wir wirklich, wenn wir mal wieder zur roten Flasche greifen?

HEIDELBERG24 verrät, wie viel Zucker in Ihrem Lieblings-Ketchup steckt – und welche Alternative Experten für eine gesündere Ernährung empfehlen.

Laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) stecken in 100 Gramm Ketchup häufig mehr als 20 Gramm Zucker. Das entspricht knapp sieben Zuckerwürfeln.