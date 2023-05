WhatsApp führt zahlreiche neue Funktionen ein – alle Änderungen im Überblick

Von: Robin Dittrich

WhatsApp wird stetig weiterentwickelt, um Nutzern ein zufriedenstellendes Erlebnis zu bieten. Einige neue Funktionen sollen Gruppenchats weiter verbessern.

Kassel – WhatsApp ist der beliebteste Messenger-Dienst in ganz Deutschland. Damit das so bleibt, wird die App stetig weiterentwickelt. Mit einer Neuerung sollen nun Umfragen sowie Weiterleitungen deutlich verbessert werden.

Diese Neuerungen gibt es bei WhatsApp

In letzter Zeit setzte WhatsApp vor allem auf Verbesserungen für Gruppenchats. Unter anderem wurde eingeführt, dass Usernamen statt Telefonnummern in Gruppen priorisiert angezeigt werden. Gedacht ist das für diejenigen, die nicht alle Teilnehmer eines Gruppenchats in der eigenen Kontaktliste haben und mit den Nummern nichts anfangen können. Auch das Verbinden von mehreren Geräten ist zumindest in der Beta-Version bereits möglich. Drei weitere Neuerungen sollen Umfragen in Gruppen verbessern.

Seit 2022 ist es möglich, in WhatsApp Umfragen zu erstellen. Dadurch kann ein Meinungsbild in einer Gruppe eingeholt werden, ohne dass jeder Teilnehmer etwas zu einer Frage schreiben muss. Mit dem neusten Update ist es möglich, eine Umfrage mit einer einzelnen Abstimmung zu erstellen. „Wenn du eine eindeutige Antwort brauchst, kannst du jetzt festlegen, dass alle jeweils nur einmal abstimmen können“, schreibt WhatsApp dazu. Wie das geht: „Du musst beim Erstellen einer Umfrage einfach die Option ‚mehrere Antworten erlauben‘ deaktivieren.“

Bei WhatsApp kann man Umfragen erstellen. Und jetzt auch die Anzahl der Anworten regulieren. © IPPEN.MEDIA/WhatsApp

WhatsApp-Update verbessert Weiterleitung von Fotos und Dokumenten

Bisher war es nicht möglich, nach Umfragen in Chats zu suchen. In größeren Gruppen konnten diese so aus den Augen verloren werden. Mit dem neuen Update wird die Suchfunktion für Umfragen in WhatsApp eingeführt. „Jetzt kannst du Nachrichten nach Umfragen filtern – genauso wie das für Fotos, Videos oder Links möglich ist.“ Dafür muss nur die „Suche“ in den WhatsApp-Chats angetippt werden, dort tauchen die Suchtreffer auf. Ebenfalls ist es ab sofort möglich, Benachrichtigungen für Abstimmungen eigener Umfragen zu erhalten.

Diese Updates kommen in den kommenden Wochen für WhatsApp:

Umfragen mit einer einzelnen Abstimmung erstellen

In den Chats nach Umfragen suchen

Benachrichtigungen über Abstimmungen bei eigenen Umfragen erhalten

Bildunterschriften unter Fotos weiterleiten

Dokumente mit „Bildunterschrift“ verschicken

Auch für die Weiterleitung von Fotos und Dokumenten gibt es Neuerungen. Bisher wurden Fotos beim Weiterleiten ohne Bildunterschrift gesendet. Mit dem neuen Update bleiben die Bildunterschriften erhalten – wenn Nutzer das möchten. Gleiches gilt für das Weiterleiten von Dokumenten, dort können jetzt „Bildunterschriften“ eingefügt werden. „Die Updates werden bereits für Benutzer weltweit eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein“, schreibt WhatsApp. In Acht nehmen sollten sich WhatsApp-Nutzer vor einem Betrug, vor dem sogar das BKA warnt.