Mineralwasser von Gerolsteiner: Rückruf wegen Schimmel

Von: Pauline Wyderka

Dringender Rückruf von Mineralwasser: Gerolsteiner Naturell warnt davor, dass sich möglicherweise Schimmel im Produkt bilden könnte. Lesen Sie hier, um welches Wasser es geht:

Nicht so erfrischend könnte für einige Menschen der Genuss dieses Wassers von Gerolsteiner Naturell werden. Der Anbieter informiert nämlich derzeit über einen Rückruf. So will Gerolsteiner in einigen Flaschen möglicherweise Schimmel entdeckt haben. Die betroffene Charge wird nun zurückgerufen.

HEIDELBERG24 verrät, warum das Mineralwasser von Gerolsteiner wegen Schimmel zurückgerufen wird.

Rückrufe wie diese gibt es immer häufiger. Das kommt vor allem daher, dass strenger und besser kontrolliert wird.