Mittel gegen Heuschnupfen: Stiftung Warentest gibt wertvolle Tipps

Von: Tobias Becker

Heuschnupfen plagt viele Menschen in Deutschland, doch es gibt Mittel, die helfen können. Lesen Sie hier, worauf sie achten sollten:

Mehr zum Thema Heuschnupfen im Frühjahr: Stiftung Warentest untersucht rezeptfreie Mittel

Niesen, tränende Augen und ein Kratzen im Hals. Wer Heuschnupfen hat, kennt das Problem. Viele Mittel, die helfen können, wie Augentropfen, Nasenspray oder Saft, gibt es auch rezeptfrei und kostengünstig zu kaufen. Aber taugen diese Medikamente etwas? Stiftung Warentest hat das nun untersucht und die günstigsten und besten Mittel vorgestellt.

echo24.de verrät, worauf Sie beim Heuschnupfen-Mittel achten sollten.

Der Preis deutet oft nicht auch die Qualität an, wie in so manch einem Test der Verbrauchermagazine Stiftung Warentest und Öko-Test herauskommt. Manchmal sind auch günstige Alternativen nicht schlechter. (tobi)