Modemarke Scotch & Soda insolvent – Unternehmen meldet Konkurs an

Die niederländische Modemarke Scotch & Soda hat Insolvenz angemeldet. Die Gründe dafür sind verschiedene Krisen. Lesen Sie hier, warum das Unternehmen Konkurs anmeldet:

Die letzten Jahre sind für die Modemarke Scotch & Soda mit Sitz in Amsterdam ein Auf und Ab gewesen. Jetzt steht allerdings fest, dass das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat. Die notwendigen Anträge sind am Montag (20. März) bei Gerichten in Amsterdam und Haarlem gestellt worden. Seit 1985 vertreibt die Marke Herren-, Damen- und Kinderkleidung sowie Schuhe, Accessoires und Düfte. Mittlerweile betreibt das Label über 200 Filialen weltweit. Die Produkte werden zudem in rund 7.000 Geschäften internationaler Kaufhäuser verkauft. Auch in Deutschland gibt es mehrere Läden.

HEIDELBERG24 berichtet, warum die Mode-Marke Scotch & Soda Insolvenz anmelden muss.

„Der Vorstand von Scotch & Soda musste beschließen, die Insolvenz von Scotch & Soda Nederland zu beantragen“, heißt es in einer Meldung des Unternehmens. Davon betroffen sind Scotch & Soda Group B.V., Scotch & Soda Retail B.V., Scotch & Soda E-commerce, Scotch & Soda Holdings B.V., Scotch & Soda B.V. und Scotch & Soda Export B.V. (dh)