Moderiese stürzt ab – Primark generiert schwache Umsätze auf deutschem Markt

Von: Madlen Trefzer

Das Logo des Bekleidungsgeschäfts Primark leuchtet am Abend an der Fassade. © Monika Skolimowska / dpa

Primark generiert nur noch einen Drittel der Umsätze im Vergleich zu den Jahren davor. Erfahren Sie hier, welche Faktoren den Moderiesen regelrecht in den Ruin treiben.

Primark-Filialen drohen in Deutschland nach und nach zu verschwinden. Das Unternehmen generiert in den letzten Jahren immer weniger Gewinn und ist zur Zeit auf eine finanzielle Ausgleichs-Strategie angewiesen. Dies hat bei genauem Hinsehen mehrere Gründe. Neben der anhaltenden Energiekrise spielen weitere Aspekte eine große Rolle für Primark’s Deutschland-Debakel.

Der irische Moderiese Primark muss einen dreistelligen Millionenbetrag bei seinem Deutschlandgeschäft abschreiben, um die verbliebenen Filialen „am Leben“ zu halten. (mad)