Nachhaltige Weihnachten: Welcher Weihnachtsbaum tut der Umwelt wirklich gut?

Von: Marten Kopf

Die Auswahl an Weihnachtsbäumen ist groß © dpa/Marcus Brandt

Rund 27 Millionen Weihnachtsbäume werden jährlich in Deutschland verkauft. Doch die Auswahl des richtigen Baums gestaltet sich oft schwierig. Eine Entscheidungshilfe finden Sie hier:

Stille Nacht, heilige Nacht. Aber vor der Besinnlichkeit steht bekanntlich die Hektik – und die Qual der Wahl: Nicht nur die passenden Geschenke für die Liebsten sind es, die in der Vorweihnachtszeit Kopfzerbrechen bereiten, auch der richtige Baum will sorgfältig ausgesucht sein. Soll ja was hermachen in der guten Stube und Oma wie Kinder begeistern. Und da wird‘s dann auch schon brenzlig. Kunststoff, echte Tanne, Bio? Gar mit Wurzeln und Topf? Und nachhaltig soll er idealerweise auch noch sein, man ist ja nicht von vorgestern. Stichwort Klimakrise. Vielleicht ein Weihnachten ganz ohne Baum? Für die meisten völlig undenkbar.

HEIDELBERG24 hilft bei der Wahl des richtigen Weihnachtsbaums.

