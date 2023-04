9 Nagellack-Hacks, die jede Maniküre erstrahlen lassen

Wem der Nagellack zu lange zum Trocknen braucht oder die Nägel einfach nicht so schön werden, wie gewollt – hier sind 9 Tipps für Nagellack, die Sie kennen sollten:

Wer sich gerne einige Stunden in der Woche nimmt, um seine Nägel zu lackieren, wird die typischen Probleme bereits kennen: Der Nagellack braucht ewig zum Trocknen, die Arbeiten im Haushalt können aber nicht warten. So kommen Fehler in die Maniküre. Oft gelangen auch Bläschen in den Lack, oder er trocknet nicht ebenmäßig. Um passionierten Nageldesignern zu helfen, gibt es hier nun 9 Lifehacks, wie die Maniküre jedes Mal gelingt:

HEIDELBERG24 verrät, welche Nagellack-Hacks zu einer perfekten Maniküre verhelfen.

Wenn der Nagellack nur sehr langsam oder gar nicht trocknet, ist er vermutlich bereits etwas älter und macht uns das Leben schwerer, als es ohnehin schon ist. Da hilft die richtige Lagerung oder ein genialer Lifehack. (rah)