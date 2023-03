Neue Gutschein-App NeoTaste soll Restaurants helfen – Kunden können trotz Kosten sparen

Von: Marvin K. Hoffmann

Die App „NeoTaste“ verspricht Besuchern von Restaurants, ordentlich Geld zu sparen. Einer der Gründer erklärt das Konzept – und verrät neue Ziele des Start-ups.

Hamm/Dortmund – Ein krosses Schnitzel im Restaurant, ein kaltes Bier in der Kneipe, ein saftiges Stück Apfelkuchen im Café – die Welt der Gastronomie hält unzählige herzhafte, süffige und süße Freuden bereit. Gerade nach der Corona-Pandemie strömen die Menschen wieder vermehrt in die Lokale und frönen dem kulinarischen Genuss. Eine recht neue App will das nun noch verstärken – die Gäste können damit sogar ziemlich viel Geld sparen. NeoTaste erobert die Tische und Theken in NRW und ganz Deutschland.

Mit Gutscheinen Geld sparen: NeoTaste-App soll Restaurants helfen, neue Stammgäste zu gewinnen

„Die Gastronomie ist dabei, sich immer wieder neu zu erfinden. Gerade nach Corona geht es vielen darum, wieder auf sich aufmerksam zu machen, um Gäste anzulocken. Wir können es stark beschleunigen, neue Stammgäste zu gewinnen. Für die Gastronomen ist das eine gute Rechnung, bevor der Tisch frei bleibt“, erklärt Lars Osterloh von NeoTaste im Gespräch mit wa.de.

Seine Start-up-Mitstreiter und er stammen größtenteils aus Oldenburg in Niedersachsen, dort im Norden hat alles begonnen. „Wir kommen alles aus Niedersachsen, also war Hannover für den Aufschlag naheliegend, weil es die Landeshauptstadt ist mit einem guten Mix an Gastronomie-Angeboten. Unsere Idee kam offenbar gut an – und wir gingen in die Entwicklung“, erzählt Osterloh. Schnell aber gab es den ersten großen Rückschlag für die Gründer des Start-ups NeoTaste.

„Drei, vier Wochen nach dem Start unserer App hat uns Corona zurückgeworfen“, sagt Osterloh. Die Gastwirte mussten ihre Bars und Restaurants pandemiebedingt schließen. „Also konnten auch unsere Gutscheine nicht mehr eingelöst werden“, sagt er. Ans Aufhören dachten die Gründer trotzdem nicht, eher an Expansion. Sie haben an ihre Idee geglaubt.

„Die Corona-Zwangspause haben wir genutzt, um uns auf die Wiedereröffnungen vorzubereiten. Zeitgleich haben wir uns schon in Osnabrück um weitere Restaurants bemüht“, erklärt Osterloh – offenbar mit Erfolg. NeoTaste wächst und wächst – die Idee dahinter ist so einfach wie genial.

NeoTaste kostet monatlich Geld – im Gegenzug bieten Restaurant Deals und Gutscheine zum Sparen an

Der Kunde lädt sich eine App auf sein Smartphone und meldet sich an. Wer einen Freund wirbt, bekommt einen Monat gratis, ansonsten werden 4,99 Euro/Monat fällig, im Jahresabo wären es 2,99 Euro/Monat – eine Investition, die sich für viele Restaurantbesucher lohnen könnte. Die Gastwirte, die bei NeoTaste vertreten sind, bieten im Gegenzug verschiedene Deals an, wie zum Beispiel „2für1-Hauptgericht“ oder „Dessert auf‘s Haus“ zum Hauptgericht. Mittlerweile (Stand 15. März 2023) ist NeoTaste in elf Städten, darunter auch viele Lokale in Essen, vertreten:

Bochum (112 Deals)

Bonn (108 Deals)

Dortmund (131 Deals)

Düsseldorf (143 Deals)

Essen (148 Deals)

Hamburg (303 Deals)

Hannover (60 Deals)

Köln (324 Deals)

Münster (97 Deals)

Oldenburg (213 Deals)

Osnabrück (150 Deals)

„Wir haben knapp 1000 Restaurantpartner, elf Städte sind live und zwei weitere – Frankfurt und München – stehen in den Startlöchern. Ende November haben wir den 100.000. Nutzer registriert, mittlerweile sind es 160.000 Menschen. Es ist ein Trend zu erkennen, dass wir immer schneller wachsen“, sagte Lars Osterloh von NeoTaste.

„Wir bringen immer mehr PS auf die Straße und sind mit der Entwicklung zufrieden“, meint er. Und die Entwicklung soll noch weitergehen: „Unser Ziel ist es, 80 Städte in unserem Angebot zu haben. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Nach Frankfurt und München wird es nicht mehr lange dauern, die anderen großen Städte Deutschlands abzudecken – und dann kann es nur noch größer werden.“