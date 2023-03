Neue Emojis bei Whatsapp – diese 21 Zeichen gibt es ab jetzt für Nutzer

Von: Tobias Becker

Auf Whatsapp gibt es nun 21 neue Emojis, die User im Chat nutzen können. Darunter befinden sich auch ein Esel und die Flöte. Doch welche Emojis sind noch dabei?

Lange wurden die neuen Emojis bei Whatsapp angekündigt. Nun können User die rund zwei Milliarden User des Messenger-Riesen sich endlich auf die ersehnten neuen Emojis freuen. Derzeit werden die kleinen Bildchen mit einem Update ausgerollt. Heißt aber auch: Nicht jeder Nutzer in Heilbronn hat sie genauso für wie in anderen Teilen Deutschlands. Das Update kommt nach und nach auf die Handys. Dennoch: In den kommenden Tagen sollten die neuen Emojis auf den Whatsapp-Geräten landen.

Neue Emojis auf Whatsapp: Schon seit Ende letzten Jahres angekündigt

21 neue Emojis sind auf Whatsapp nun verfügbar, wenn man das entsprechende Update schon heruntergeladen hat. Angekündigt wurden sie bereits Ende 2022, wie echo24.de berichtete. Laut „WABetaInfo“ konnte man sie mit einem Trick sogar vorher schon nutzen. Jetzt ist das Erscheinen der Emojis aber offiziell.

Das sind die 21 neuen Emojis auf Whatsapp. © Screenshot Whatsapp/Collage echo24.de

Durch den Trick, die Emojis schon vor dem offiziellen Release zu nutzen, kam bei einigen Usern Verwirrung auf, da sie selbst die kleinen Bildchen nicht nutzen konnten. Durch die Veröffentlichung ist dieses Problem von Whatsapp nun auch behoben. Doch um welche Emojis handelt es sich bei den Neuerscheinungen?

Das sind die 21 neuen Emojis auf Whatsapp

Unter den neuen Emojis für Whatsapp sind unter anderem neue Herzen, aber auch Ingwer, der zu den Hausmitteln gegen Erkältungen gehört. Flügel, ein Esel und eine Qualle sind ebenso mit vertreten und können von den Usern mit dem neuen Update genutzt werden. Auch zwei neue Handzeichen sowie ein Kamm und Instrumente sind dabei. Das sind die 21 neuen Emojis:

Gesichter: zitternd

Herzen: hellblau, pink, grau

Tiere: Elch, Esel, Qualle, Gans

Gesten: Hände, die Stopp anzeigen oder schieben

Nahrung: Ingwer, Erbsen

Instrumente: Rasseln, Flöte

Davon kann man sich selbst überzeugen. Damit man die Emojis nutzen kann, was ab jetzt gehen sollte, ist es notwendig, das neueste Update installiert zu haben. Bei Android-Smartphones ist es wichtig, das Update 2.23.5.13 zu besitzen. Manch Nutzer kann die neuen Emojis auf Whatsapp wohl schon seit der vorherigen Version 2.23.5.12 benutzen. So oder so fliegen die Emojis nun durch die Chats. Wie viele Nachrichten man auf Whatsapp generell schon geschrieben hat, lässt sich übrigens auch nachschauen.