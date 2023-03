Neues Konzept bei Galeria Kaufhof: Gläubiger stimmen Rettungsplan zu

Kaufhaus-Kette

Galeria Kaufhof erhält eine neue Chance: Die Gläubiger stimmten auf der Versammlung in Essen dem Insolvenzplan zu. Lesen Sie hier, was das für die Kaufhaus-Kette bedeutet:

Neue Entwicklungen bei der Insolvenz von Galeria Kaufhof: In den Essener Messehallen fand am Montag (27. März) die Gläubigerversammlung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH statt. Dem vorgelegten Insolvenzplan haben die Gläubiger zugestimmt. Damit ist für Galeria der Weg frei, das Warenhausgeschäft in Deutschland im Rahmen des neuen Konzepts fortzuführen, wie vom Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert wird.

HEIDELBERG24 verrät, wie das neue Konzept aussieht und welche Folgen das für die Galeria Kaufhof-Filialen hat.

Arndt Geiwitz, Generalbevollmächtigter von GALERIA, äußert sich positiv: „Die große Zustimmung der Gläubiger zeigt das Vertrauen in das neue Warenhauskonzept. Der Sanierungsplan und damit das Konzept vom Warenhaus der Zukunft geben GALERIA Karstadt Kaufhof beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur (...)„ (resa)

Rubriklistenbild: © Marten Kopf/HEIDELBERG24