Obst und Gemüse bei Aldi dauerhaft günstiger – aus diesem Grund

Aldi Nord und Aldi Süd senken ihre Preise für einige Produkte. Lesen Sie hier, wie Kunden können bei den Waren bis zu 33 Prozent sparen können:

Durch Pandemie, Inflation und Ukraine-Krieg sind die Preise in Supermärkten, Discountern – eigentlich überall – massiv gestiegen. Verbraucher kommen mit ihrem geringen Budget an ihre Grenzen und wissen bald nicht mehr, wo sie Lebensmittel einkaufen sollen. Jetzt kommen Aldi Nord und Aldi Süd mit Preisknallern und unterstützen so die Geldbeutel der Kunden: Obst und Gemüse sollen dauerhaft günstig sein.

HEIDELBERG24 verrät, warum es bei Aldi zum günstigeren Obst- und Gemüsesortiment kommt.

Durch die Inflation sind die Preise für Lebensmittel enorm gestiegen. Deutlich teurer wurden etwa Molkereiprodukte und Eier, mit einem Plus von 34,6 Prozent und Gemüse (plus 27,3 Prozent), aber auch bei einzelnen Produkten wie Zucker hat der Preis um 70,9 Prozent zugenommen. Aldi senkt in einer Aktion nun die Preise von Obst und Gemüse. (rah)