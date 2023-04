Öffnungszeiten an Ostern: Wann kann man bei Aldi, Lidl und Edeka einkaufen?

Von: Karolin Stevelmans

Ein langes Osterwochenende steht bevor. Auf diese Öffnungszeiten von Supermärkten und Discountern müssen sich Verbraucher einstellen.

Dortmund – In der Woche vor Ostern könnte es in den Supermarkt-Gängen wieder voller werden. Wer am Osterwochenende noch letzte Besorgungen machen will, könnte hingegen vor verschlossenen Türen stehen, berichtet RUHR24. Denn an den Feiertagen gelten andere Öffnungszeiten für Supermärkte und Discounter.

Öffnungszeiten an Ostern: Lidl, Rewe, Aldi und Co. bleiben an gesetzlichen Feiertagen geschlossen

Laut dem Ladenöffnungsgesetz in Nordrhein-Westfalen dürfen Supermärkte an Sonn- und Feiertagen nicht öffnen. Das Osterwochenende enthält drei gesetzliche Feiertage. So müssen Verbraucher am Karfreitag (7. April), Ostersonntag (9. April) und auch Ostermontag (10. April) auf das Einkaufen verzichten.

Wer zwischen den Osterfeiertagen doch noch einige Einkäufe erledigen muss, kann auf den Gründonnerstag (6. April) und den Ostersamstag (8. April) ausweichen. An diesen Tagen haben die Supermärkte zu ihren gewöhnlichen Öffnungszeiten geöffnet.

Wer am Feiertag doch noch dringend einkaufen muss, kann auf Bahnhof-Shops oder Geschäfte am Flughafen ausweichen. Denn diese Läden dürfen auch an gesetzlichen Feiertagen öffnen. Auch Tankstellen können als alternative Einkaufsmöglichkeit dienen. Ab Dienstag (11. April) sind Aldi, Lidl, Rewe und Edeka dann wieder wie gewohnt geöffnet.

Einkaufen an Ostern: Frische Brötchen und Ausweichmöglichkeiten in den Niederlanden

Auf frische Brötchen müssen Verbraucher am Ostersonntag allerdings nicht verzichten. Bäckereien dürfen laut Ladenöffnungsgesetz NRW an Feiertagen maximal fünf Stunden öffnen.

Am darauffolgenden Ostermontag müssen allerdings die Brötchen vom Vortag oder Aufbackbrötchen genügen. Denn bei zwei aufeinanderfolgenden Feiertagen müssen Backstuben am zweiten Tag geschlossen bleiben.

Supermärkte haben während der Osterfeiertage nicht jeden Tag geöffnet. © Petra Schneider-Schmelzer/Michael Bihlmayer/Anna Bogush/Imago; Collage: RUHR24

Bewohner an der niederländischen Grenze können an Ostern auf einen Supermarktbesuch im Nachbarland ausweichen. Dort sind an Karfreitag (Goede Vrijdag) die Supermärkte und alle anderen Geschäfte überall in Holland geöffnet. Ostersonntag und Ostermontag sind in den Niederlanden ebenfalls gesetzliche Feiertage, doch viele Supermärkte und Geschäfte sind trotzdem geöffnet.