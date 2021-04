Playstation 5: Fans können hoffen – Insider hat heißen Tipp für PS5-Lieferungen

Sony-Konsole

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Svenja Wallocha schließen

Weitere schließen

Die Playstation 5 ist weiterhin schwer zu kriegen. Das könnte sich jedoch bald ändern. Insider haben gute Nachrichten für PS5-Fans.

Offenbach - Die Playstation 5 bricht Rekorde. Noch nie zuvor wurde eine Konsole in den USA in so kurzer Zeit so oft verkauft wie die PS5. Das geht aus neuesten Zahlen der NPD Group hervor. Auch in Deutschland ist die Sony-Konsole nach wie vor heiß begehrt, jedoch leider auch schwer zu kriegen. Mit einigen Tipps und Tricks können Gaming-Fans ihre Chancen beim Kauf jedoch erhöhen. Insider geben zudem immer mal wieder Hinweise ab, bei welchen Händler mit weiteren Lieferungen zu rechnen ist. Einen Shop sollten Verbraucher in der nächsten Zeit besonders im Blick haben.

Bei der Playstation 5 gibt es jedoch weiterhin Lieferengpässe. Das sorgt bei Fans der Konsole regelmäßig für Frust. Denn immer wieder stoßen sie beim PS5-Kauf auf folgenden Hinweis: „Dieser Artikel ist aktuell nicht verfügbar.“ Wenn große Händler wie Media Markt, Saturn oder Otto Konsolen anbieten, sind sie nach kurzer Zeit schon wieder vergriffen. Vor allem im April gab es abgesehen von einer größeren Verkaufsaktion bei Amazon kaum Angebote. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Playstation 5 kaufen: PS5-Nachschub in Sicht? Diese Händler bieten die Sony-Konsole an

In Deutschland gibt es einige autorisierte Sony-Partner, bei denen Gaming-Fans die Playstation 5 kaufen können - wenn sie verfügbar ist. Dazu zählen neben den großen Ketten wie Media Markt und Saturn auch Elektronikhändler wie Euronics und Expert oder aber Otto und Müller.

Die autorisierten Sony-Partner im Überblick:

Alphatecc

Alternate.de

Amazon.de

Computeruniverse.de

Conrad.de

Cyberport.de

Euronics.de

Expert.de

GameStop.de

Lidl.de

MediaMarkt.de

Medimax.de

Mueller.de

MyToys.de

Otto.de

Saturn.de

Spielegrotte.de

Smythstoys.de

Alternate.de Amazon.de Computeruniverse.de Conrad.de Cyberport.de Euronics.de Expert.de GameStop.de Lidl.de MediaMarkt.de Medimax.de Mueller.de MyToys.de Otto.de Saturn.de Spielegrotte.de Smythstoys.de (Quelle: Gameswirtschaft)

Generell ist die Playstation 5 nur online erhältlich. Doch sogenannte Scalper stellen immer wieder ein großes Problem dar. Denn mithilfe von automatisierten Bots reißen diese sich bei Verkaufsaktionen gleich mehrere PS5-Konsolen unter den Nagel und verkaufen diese zu horrenden Summen auf Ebay und Co. weiter. Das sorgte auch bei Eltern von enttäuschten Kindern schon für Ärger und Racheaktionen an den Bots. Aus diesem Grund änderten bestimmte Händler bereits ihre Verkaufsstrategie.

PS5 kaufen: Gute Chancen auf Nachschub der Playstation 5 - Tipps und Tricks

Shops wie Gamestop boten die Playstation 5 zwischenzeitlich nur noch in den Filialen nach dem Verkaufsprinzip „Click & Meet“ an. Künftig muss das Unternehmen jedoch wieder auf den Online-Verkauf umschwenken, da viele Gamestop-Filialen wegen der aktuellen Corona-Pandemie* vorerst geschlossen werden müssen. Vielen Gaming-Fans bleibt also weiterhin nichts anderes übrig, als bestimmte Seiten im Blick zu behalten und bei PS5-Angeboten direkt zuzuschlagen. Dabei kann auch die Uhrzeit eine große Rolle spielen.

+ Die neue Playstation von Sony ist heiß begehrt. Eine in den Online-Shops zu ergattern, gestaltet sich aber immer noch schwierig. (Symbolbild) © IMAGO / STPP

Viele Verkaufsaktionen der Playstation 5 finden nämlich am Vormittag statt. Es ist zwar nicht immer die Regel, doch wie „Gameswirtschaft“ herausfand, werden neue Kontingente der PS5 oft von 8 bis 12 Uhr auf den Portalen der Händler freigeschaltet. Es kann sich also durchaus lohnen direkt nach dem Aufstehen die bekannten Shops abzuklappern.

Händler Zeitraum Amazon Meist in der Wochenmitte gegen 9 Uhr Euronics 11 bis 12 Uhr, meist in der ersten Wochenhälfte Media Markt Am Vormittag etwa von 10 bis 11 Uhr, oft an einem Dienstag Saturn 11 bis 12 Uhr, eher in der zweiten Hälfte der Woche MediMax Am Nachmittag gegen 14 bis 15 Uhr, zweite Wochenhälfte Otto Oft gegen 8 bis 9.30 Uhr, Mitte der Woche (Quelle: Gameswirtschaft)

Wo gibt es die PS5 wieder zu kaufen? Fans der Playstation 5 sollten diesen Händler im Blick haben

Und noch etwas fanden die Gaming-Experten heraus. Denn oft wurde die PS5 vor allem in der zweiten Monatshälfte ausgeliefert, wie „gameswirtschaft.de“ berichtet. Der April könnte sich also doch noch als Glücksfall erweisen. In den Kalenderwochen 16 und 17 könnte es wieder mehr Angebote der PS5 geben. Doch auf welche Händler sollten Fans der Playstation 5 ein Auge werfen?

News zum Thema Verbraucher: Alle Artikel auf unserer Themenseite.

Ein Twitter-User will von einem Gerücht erfahren haben, dass es die PS5 in der Woche ab dem 19. April wieder bei Amazon zu kaufen geben soll, wie „pcgameshardware.de“ berichtet. Sollte da was dran sein, wäre es recht ungewöhnlich. Denn erst vor kurzem ging dort ein Schwung PS5-Bundles und der Playstation 5 Digital Edition raus. Es kann sich trotzdem lohnen, den Händler im Blick zu behalten. Die Chancen stehen zudem ganz gut, dass Gaming-Fans als Nächstes bei Media Markt, Saturn und Otto Glück haben könnten. (svw)

Gut kommt die Playstation 5 übrigens nicht immer weg. Ein Xbox-Manager hat sich auf Twitter über die PS5 lustig gemacht. Anlass ist eine Funktion auf der PS5 für gespeicherte Spielstände. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Imago/STPP