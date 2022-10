Preiserhöhungen bei Dm und Rossmann – Drogerieketten erklären die Ursachen

Die Preise für zahlreiche Dm-Artikel wurden in innerhalb eines Jahres mancherorts deutlich angezogen. © Norbert Schmidt/Imago

Nicht nur Artikel in Supermärkten werden teurer, auch Drogeriemarktketten ziehen die Preise deutlich an. Dm und Rossmann geben klare Ursachen an. Hier mehr erfahren:

NRW – Der Blick auf die Preisschilder in Supermärkten, Discountern sowie in Drogeriemärkten wie Dm oder Rossmann sorgt bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern seit geraumer Zeit wohl zunehmend für Stirnrunzeln. Dass man nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Duschgel, Mascara oder Reinigungsmittel tiefer in die Tasche greifen muss, hat Gründe – nun äußern sich zwei Drogerieketten zu den Preiserhöhungen, berichtet RUHR24.

Die Inflation und die explodierenden Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs lassen Hersteller, Händler und zuletzt insbesondere Verbraucher nicht zur Ruhe kommen. Die Drogeriemarktkette Müller äußerte sich gegenüber RUHR24 bislang nicht zu den Preiserhöhungen.