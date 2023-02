Kunde fällt beim Blick auf Drogeriemarkt-Regal in München vom Glauben ab – Foto lässt das Netz staunen

„Mama, was sind das für Luftballons?“

Ein Bild eines Einzelhandels aus München hinterlässt viele Fragen. Beobachter sind verwirrt: Was haben diese Produkte neben den Kinderspielzeugen zu suchen?

München – Dass es im Leben häufig ein Drahtseilakt zwischen richtigem Timing und richtiger Präsentation ist, sollte sich nicht zuletzt im Alltagsgeschäft eines jeden Einzelhandels rumgesprochen haben. Kunden wollen sofort wissen, wo sie gewünschte Produkte finden können. In den meisten Fällen ist deren entsprechende Platzierung nachvollziehbar. Deshalb steht etwa deutschlandweit die Milch neben dem Käse oder das Gemüse am Supermarkteingang neben dem Obst. Das sorgt für Orientierung und schafft schnelle Abläufe beim Einkaufen, wie tz.de berichtet.

Kunde fällt beim Blick auf Drogeriemarkt-Regal vom Glauben ab - Foto lässt das Netz staunen

Anders in einem Münchner Einzelhandel. Was sich die Beschäftigten beim Befüllen der Regale und Fächer gedacht haben – unklar. Dementsprechend viele Fragen hinterlässt ein Foto, das das Innenleben einer Münchner Drogerie zeigt. Ein Bild, geteilt via „Jodel“, verwirrt aktuell das Internet.

„Hätte ich mal lieber links zugegriffen, müsste ich jetzt rechts nicht einkaufen“

Auch nach dem Anblick des „Jodel“-Beitrags bleiben viele Fragen noch ungeklärt. Wann wurde das Bild geschossen, wer hat das Foto gemacht und in welchem Laden befinden wir uns eigentlich? Alles Fragen, auf die der Eigentümer des Fotos keine Antworten hat – die jedoch auch nicht weiter interessieren. Worauf der „Jodel“-Post stattdessen aufmerksam soll, wird schnell ersichtlich.

Drogeriemarkt: Kunde staunt beim Anblick auf Regal – „Mama, was sind das für Luftballons?“

Direkt neben den Kinderspielzeugen – weiteres Spielzeug. Spielzeuge der Marke „Durex“, die wie die große Auswahl an Kondomen darauf schließen, dass eine Präsentation der Produkte an anderen Plätzen im Laden wohl deutlich geeigneter gewesen wäre. Fraglich, was die Produkte ausgerechnet dort zu suchen haben. Der Eigentümer des Bildes stellt ironisch fest: „Gute Produktplatzierung“ – und auch die Kommentare unter dem Beitrag sind gleichermaßen amüsiert wie verwirrt.

„Mama, was sind das für Luftballons“, schreibt etwa ein User, der sich in die Lage eines Kindes versetzt, das sich gerade erst ein Spielzeug aus dem rechten Regel ausgesucht hat. Ein anderer schreibt: „Hätte ich mal lieber links zugegriffen, müsste ich jetzt rechts nicht einkaufen“ – ob nun also hinsichtlich der Platzwahl doch Kalkül dahintersteckt?