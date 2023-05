Post für Millionen Deutsche im Juni: Rentner bekommen mehr Geld

Von: Sven Fekkers

Im Juni flattert Rentnerinnen und Rentnern Post von der Deutschen Rentenversicherung in den Briefkasten. Dabei wird mehr Geld angekündigt.

Dortmund – In rund 21 Millionen Briefkästen wird ab Juni 2023 eine „frohe Botschaft“ landen. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) informiert über mehr Geld, berichtet RUHR24.

Die hohe Inflationsrate sowie gestiegene Kosten für Lebensmittel, Strom und Gas und noch dazu eine Pflegereform, die für höhere Beiträge sorgt – die guten Nachrichten sind für Rentner in 2023 bislang spärlich gesät.

Die bevorstehende Rentenerhöhung für Juli 2023 ist jedoch etwas, worüber sich die meisten Ruheständler freuen können. Während die Renten in den alten Bundesländern um 4,39 Prozent steigen, kommt es in den neuen Bundesländern zu einer Anhebung von 5,86 Prozent.

Renten-Post im Juni: Rentenerhöhung liegt in 2023 hinter der Inflationsrate

„Hierdurch wird die hohe Preissteigerung […] für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner deutlich abgemildert“, erklärt Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Fakt ist jedoch, dass die Rentenerhöhung hinter die aktuell vorliegende Inflationsrate zurückfällt. Laut Statistischem Bundesamt lag diese für April 2023 bei 7,2 Prozent. Vor allem für Rentenempfänger mit geringem Altersruhegeld ist die Anpassung daher nur ein Wermutstropfen.

Hierzu merkt die DRV jedoch an, dass es rückblickend seit 2010 ein deutliches Plus bei der Rente gegeben habe: „So sind die Standardrenten von 2010 bis 2022 im Westen um über 32 Prozent und im Osten um über 47 Prozent gestiegen. Der Anstieg lag damit deutlich über der Entwicklung der Inflation in diesem Zeitraum“, führt Roßbach aus.

Renten-Post im Juni: Rentner werden im Detail über Rentenerhöhung informiert

Nach 40 Jahren Arbeit liegt die durchschnittliche Rente in Deutschland bei 1370 Euro. Dennoch dürfte insbesondere jene Haushalte brennend interessieren, was die Steigerung der Renten für sie in konkreten Zahlen bedeutet. Im Juni gibt es dann endgültige Gewissheit.

„Die Rentnerinnen und Rentner werden mit der Rentenanpassungsmitteilung über die Höhe der Rentenanpassung informiert, welche voraussichtlich in der Zeit vom 16. Juni bis 26. Juli 2023 versandt wird“, teilt die DRV auf ihrer Homepage mit.

Renten-Post kündigt im Juni 2023 Rentenerhöhung an

Weiter heißt es: „In dem Schreiben wird auch mitgeteilt, wann der neue Betrag ausgezahlt wird. Der Versand der Rentenanpassungsmitteilungen und die Auszahlung der Renten erfolgt durch den Renten Service der Deutschen Post AG.“

Legt man die deutsche Durchschnittsrente von 1.370 Euro zugrunde, so darf sich ein Rentner oder eine Rentnerin im Westen Deutschlands ab Juli immerhin über rund 60 Euro mehr auf dem Konto freuen. In den neuen Bundesländern gibt es gar ein Plus von etwa 80 Euro.