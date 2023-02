Wird die Rente gekürzt, wenn man als Rentner in den Osten zieht?

Von: Jakob Koch

Rentner aus dem Westen, die ihren Lebensabend in einem Wohnort in Ostdeutschland verbringen wollen, fürchten um ihre Rente. Bei einigen ist das berechtigt.

Update vom 12. Februar 2023: Wann man als Rentnerin oder Rentner in den Ruhestand gehen kann, hängt auch von der Berufsgruppe ab. So können Berufssoldaten beispielsweise teilweise deutlich früher in den Ruhestand gehen als andere. Ähnliches gilt auch für Bergleute.

Erstmeldung vom 10. Februar 2023:

Berlin – Die Kinder sind aus dem Haus, der Wunsch oder die Notwendigkeit für einen Umzug in eines der „neuen“ Bundesländer ist konkret: Für viele Rentner in Deutschland ein durchaus realistisches Szenario. Ein Haufen Bürokratie steht an, wenn ein Umzug geregelt werden muss – der unter anderem die GEZ betrifft. Und eine Frage stellen sich viele Menschen, die Rentner werden oder es bereits sind: Bekommt man als Rentner aus den alten Bundesländern eine geringere Rente, weil der Rentenwert bekanntermaßen in Ostdeutschland niedriger ausfällt als in Westdeutschland? Unsere Übersicht klärt Verbraucher auf.

Gebiet: Fläche der ehemaligen DDR Fläche: 108.333 km² Einwohner: 16,1 Millionen Menschen Durchschnitts-Rente in Ostdeutschland: 1567 Euro als Mann und 1563 Euro als Frau

Umzug nach Ostdeutschland: Rentner fragen sich, ob die Rente gekürzt wird

Erst einmal die gute Nachricht zuerst: Bis 2025 sollen Rentner in Ost und West dieselbe Rente bekommen – das ist zumindest das erklärte Ziel der Politik. Und der Weg war lang: Ursprünglich lag das Niveau der Renten im Osten im Vergleich zum Westniveau noch bei knapp 40 Prozent – mittlerweile hat es sich auf über 97 Prozent erhöht. Das bedeutet aber immer noch einen Unterschied beim durchschnittlichen Bezug der Rente, der sich in Zahlen wie folgt ausdrückt: Durchschnittlich erhalten ostdeutsche Rentner 1567 Euro, ostdeutsche Frauen 1563 Euro. Im Vergleich erhalten West-Rentner 1875 Euro, West-Rentnerinnen 1617 Euro. Muss man bei einem Umzug also ein Minus von durchschnittlich knapp 300 Euro hinnehmen, wenn man als Rentner nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Brandenburg zieht?

Umzug im Alter: Wird die Rente gekürzt, wenn man als Rentner in den Osten zieht? Es kommt drauf an. © photothek und imagebroker / Imago

Finanzielle Einbußen für bestimmte Rentner nach Umzug von West nach Ost

Ob die Altersrente nach Wert Ost oder West berechnet wird, ist nicht abhängig vom Wohnort. Nur durch einen Umzug ändert sich also nichts an der Rentenberechnung. Entscheidend ist, wo als Rentner die Rentenansprüche erworben wurden. Es gibt quasi eine „Ost-Arbeitszeit“ und „West-Arbeitszeit“. Komplizierter wird es, wenn man als Arbeitnehmer in beiden Gebieten der BRD und ehemaligen DDR gearbeitet hat – dann haben Betroffene teilweise Entgeltpunkte West und teilweise Entgeltpunkte Ost erworben: „Wer in einem Kalenderjahr genau den Durchschnittsverdienst aller Rentenversicherten erzielt hat und entsprechend Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hat, bekommt einen Entgeltpunkt (EP) gutgeschrieben. Die Zahl der EP geht aus dem Rentenbescheid hervor“, heißt es auf ihre-vorsorge.de.

Anders verhält es sich bei der Hinterbliebenenrente. Welche Witwenrente man grundsätzlich bekommt, richtet sich nach der Altersrente des Verstorbenen bzw. nach dessen Erwerbsminderungsrente. Dabei ist es unerheblich, ob man als Hinterbliebener im Osten oder Westen lebt. Jetzt kommt das „Aber“ für Rentner: Denn bei der Anrechnung anderer Einkommen auf die Hinterbliebenenrente gelten im Westen etwas höhere Freibeträge als im Osten. „Unterm Strich können Witwen und Witwer, die im Westen leben, von ihren Zusatzeinkünften, die auf die Rente angerechnet werden, etwas mehr behalten. Ob der Ost- oder der West-Freibetrag zugrunde gelegt wird, hängt davon ab, wo die Betroffenen wohnen“, schreibt ihre-vorsorge.de. Sprich: Wer von West nach Ost zieht, muss mit einem niedrigeren Freibetrag in den fünf neuen Bundesländern rechnen.

Rentner müssen auch bei Kindererziehungszeiten Unterschiede hinnehmen

Wer wie etwa Hausfrauen, die meist eine geringe Rente haben, auf die Entgeltpunkte aus Kindererziehungszeiten angewiesen ist, muss ebenfalls einiges beachten. Bei Kindern, die vor dem Jahr 1992 geboren wurden, gibt es seit knapp neun Jahren bis zu 2,5 Entgeltpunkte. Allerdings haben die Entgeltpunkte aus Osten und Westen einen unterschiedlichen Wert. Entscheidend dabei ist der Wohnort des erziehenden Elternteils – und nicht, wo die Kinder geboren wurden. Wie Rentner in Ost und West von der Mütterrente finanziell profitieren:

monatliches Rentenplus West monatliches Rentenplus Ost Kind vor 1992 geboren bis zu 2,5 Entgeltpunkte 90,05 Euro 88,80 Euro Kind 1992 oder später geboren bis zu 3 Entgeltpunkte 108,06 Euro 106,56 Euro

