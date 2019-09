Kunde beschwert sich über kuriose Pizza - Rewe reagiert humorvoll

Fehlt da was?

+ © dpa / Oliver Berg Rewe-Supermarkt © dpa / Oliver Berg

Ein Rewe-Kunde erlebt bei einer Fertigpizza eine böse Überraschung und tut auf Facebook seinen Unmut kund. Doch Rewe kontert mit Humor.

Viel zu wenig Käse: Das hat ein Rewe-Kunde bei seinem Dreier-Pack Pizza Margarita von Ja! zu beklagen und beschwert sich auf Facebook. „Ich befürchte, Ihr habt Käsediebe oder die Maus Samson in eurer Produktion... Oder doch lieber Material sparen?“, fragt der Käsefan zuerst scherzhaft und bringt dann seine Enttäuschung zum Ausdruck: „Da hat man mal Hunger auf Tiefkühlpizza und dann wird man so enttäuscht.“ Auf der Pizza ist tatsächlich, im Vergleich zum Bild auf der Verpackung, nur extrem wenig Käse zu sehen.

Rewe reagiert mit Humor auf Kundenbeschwerde

Rewe nimmt die Kritik am Pizzabelag mit Humor und verspricht dem Kunden: „Schick uns mal bitte deine E-Mail-Adresse, dann begeben wir uns auf Käsesuche.“ Statt Schnitzeljagd gibt es also Käsesuche bei Rewe - die Frage bleibt, ob der Rewe-Kunde Scherz versteht. Andere Reaktionen auf die Pizza ohne Käse gibt es nicht - vielleicht ist die angesprochene Pizza mit zu wenig Käse also ein Einzelfall.

Rewe: Scherze bei der Arbeit

Dass die Rewe-Mitarbeiter jede Menge Spaß bei der Arbeit haben, zeigen sie auch offline - mit lustigen Aushängen.

Aber nicht immer kommen die scherzhaften Ideen der Supermarktkette auch bei den Kunden an: Diese Aktion vom Rewe brachte kaum jemanden zum Lachen und zog Konsequenzen mit sich.