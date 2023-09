Rewe-Kunden müssen auf bekannte Schoko-Marke verzichten – Streit eskaliert

Von: Karolin Stevelmans

Wer bei Rewe einkauft, ist aktuell möglicherweise auf leere Regale in der Schokoladen-Abteilung gestoßen. Ein Hersteller stellt die Lieferungen ein.

Dortmund – Leere Regale aufgrund mangelnder Lieferungen sind Supermarkt-Kunden länger nicht mehr aufgefallen. Doch gegenwärtig klaffen immer mehr Lücken in den Schokoladen-Regalen bei Rewe auf. Eine bekannte Schoko-Marke wird zur regelrechten Mangelware und das hat einen bestimmten Grund.

Rewe-Kunden müssen auf bekannte Schokoladen-Tafeln verzichten – Streit um die Preise

Gestiegene Rohstoff- und Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs haben sich besonders auf die Lebensmittelpreise ausgewirkt. Viele Hersteller haben ihre Preisforderungen gegenüber Supermärkten und Discountern an inflationäre Zeiten angepasst und mehr Geld für ihre Produkte verlangt. Damit konnten sich die Lebensmittelhändler jedoch nicht immer anfreunden.

Bei Edeka und dem US-Lebensmittelhersteller Mars führten Preisstreitigkeiten letztlich zum endgültigen Aus der Produkte im Edeka-Regal. Diese Folge droht nun auch Rewe, denn der Supermarkt befindet sich schon seit Wochen in Preisverhandlungen mit dem bekannten Schokoladen-Hersteller Ritter Sport.

Rewe muss auf Ritter Sport-Produkt verzichten: Preisstreitigkeiten eskalieren

Rewe fordert von den Herstellern eine Senkung der Einkaufspreise, auch von Ritter Sport. Dieser hält jedoch dagegen, weshalb sich der seit Wochen anhaltende Konflikt jetzt in den Supermarkt-Regalen bemerkbar macht. Denn wie die Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet, seien große Lücken im Schokoladen-Sortiment bei Rewe zu beobachten (mehr zum Thema Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Rewe muss eine Schokoladen-Marke im Sortiment aktuell durch andere Produkte ersetzen. © Christoph Hardt/Imago

Dort, wo eigentlich Ritter Sport-Produkte stehen sollten, fehlt zum Teil die Ware. Der Händler fülle die Lücken notdürftig mit anderen Marken wie Milka oder Schogetten auf, denn eine schnelle Einigung scheint nicht in Sicht. Eigentlich gilt der Kölner Supermarkt Rewe als schlichtender Verhandlungspartner in Preisstreitigkeiten, wie bisherige kurzweilige Preis-Kämpfe in den vergangenen Monaten gezeigt haben.

Rewe geht auf Hersteller zu – doch erwartet auch faire Anpassungen der Preise

Diesen Ruf wollte sich Rewe auch auf der Lieferantentagung in Köln bewahren, bei der kürzlich rund 250 Hersteller zusammenkamen. Der Supermarkt habe gegenüber seinen Zulieferern ein klares Bekenntnis zum partnerschaftlichen Miteinander geleistet, so die LZ. Allerdings machte der Lebensmittelhändler ebenfalls klar, dass die Hersteller etwaige Senkungen bei Rohstoff- und Energiekosten in den Preisforderungen berücksichtigen sollten.

Nun stehen laut Rewe also die Produzenten in der Pflicht, die Einkaufspreise anzupassen. Dann könnten auch die Endkunden an den Supermarkt-Kassen von Preisnachlässen profitieren. Wann Ritter Sport und Rewe sich einigen, ist noch ungewiss.