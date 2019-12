Fremdkörper in Pasta: Katwarn-Rückruf bei Rewe - ernste Verletzungsgefahr

Warnung vor Produkt

Pasta kann man mit fast allem verfeinern. Metallteile will man aber auf keinen Fall in den Nudeln. Deshalb ist ein REWE-Rückruf in vollem Gange.

Kritische Pasta: Rewe gibt Rückruf für Teigware mit Kürbisgeschmack bekannt.

für Teigware mit Kürbisgeschmack bekannt. Es handelt sich um Rewe Feine Welt - Kürbis Salbei Girasoli.

Einzig im Bundesland Brandenburg wurde die Ware nicht verkauft.

Frankfurt/München - Nudel-Rückruf bei der Supermarktkette Rewe: Im bis kürzlich im Angebot befundenen Pasta-Produkt des Herstellers Gusto di Casa Reste können sich Reste einer metallartigen Folie befinden.

Deshalb hat das Unternehmen die Teigwaren mit der Bezeichnung „Rewe Feine Welt - Kürbis Salbei Girasoli“ vorsorglich aus den Regalen verbannt. Selbst die App Katwarn warnt: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Produkten Reste weicher, metallartiger Folie befinden.“

Pasta-Rückruf bei Rewe: 15 Bundesländer sind betroffen

Zahlreiche Verbraucher haben die betroffene Pasta, die in einer 250-Gramm-Portion verpackt ist, bereits gekauft. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der kritischen Ware ist mit 22. Dezember 2019 deklariert. Die Pasta sollte unter keinen Umständen konsumiert werden, wie es in einer Warnung auf dem Verbraucher-Portal Lebensmittelwarnung.de vermerkt ist.

Wie den veröffentlichten Informationen weiter zu entnehmen ist, können die Fremdkörper vereinzelt in die Füllung der Teigware gelangt sein. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist nicht ausgeschlossen, darum habe der betroffene Hersteller die kritische Charge bereits aus dem Verkauf nehmen lassen.

Rewe-Rückruf: Ernste Verletzungen drohen

Generell gilt im Falle des Verzehrs von Fremdkörpern: Sie können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen, außerdem zu inneren Verletzungen der Organe. Wie Merkur.de* kürzlich berichtete, ist auch das Ablecken von Joghurtdeckeln mit Vorsicht zu genießen.

Betroffen sind Rewe-Filialen in sämtlichen Bundesländern der Republik, einzig Brandenburg zählt nicht zum Verbreitungsgebiet der Pasta. Kunden können das Produkt auch ohne Kassenbon in einem beliebigen Rewe-Markt zurückgeben und bekommen daraufhin das Geld zurückerstattet. Außerdem seien Packungen mit einem anderen Haltbarkeitsdatum nicht von der Rückrufaktion betroffen, wie das Unternehmen weiter schilderte.

