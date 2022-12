RS-Virus grassiert – Kinder und Angehörige schützen

Das RS-Virus grassiert unter Kleinkindern und Babys. Besonders wichtig ist darum die Prävention. Lesen Sie hier, wie man sich und seine Kleinsten schützt:

Das RS-Virus hält die Kinderstationen seit November in Atem. Doch warum gibt es derzeit so viele Fälle unter unseren Kleinsten? Woher kommt dieses Virus und warum scheinen wir so wenig darauf vorbereitet? Eins ist immerhin klar: Neu ist es nicht. Das Humane Respiratorische Synzytial-Virus ist tatsächlich schon länger bekannt. Die meisten stecken sich nur an, ohne es zu merken. Nicht so jedoch Säuglinge und kleine Kinder. Die haben meist noch nicht die nötige Immunabwehr aufgebaut.

HEIDELBERG24 klärt auf, wie man sich und seine Kleinsten am besten vor dem RS-Virus schützt.

Vor allem derzeit ist die Prävention entscheidend: Kliniken deutschlandweit schlagen Alarm. Intensivstationen für Kinder seien überlastet. (paw)