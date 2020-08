Rückruf bei Aldi: Achtung giftig - diesen Snack auf keinen Fall essen

Hersteller warnt vor Produkt

Rückrufaktion bei Aldi Süd: Der Discounter ruft Cashewkerne zurück. Diese Nüsse können gefährlich werden: Unbedingt nicht essen!

Rückruf bei Aldi Süd: Ein Hersteller ruft Cashewkerne zurück.

Der beliebte Snack könnten giftig sein, unbedingt nicht essen.

Bestimmte Packungen mit dem jeweiligen betroffenen Mindesthaltbarkeitsdatum sind von dem Rückruf im Supermarkt betroffen.

Hamm - Der Hersteller Märsch Importhandels-GmbH aus Ulm ruft Cashewkerne zurück. Es handle sich um einen vorsorglichen Rückruf, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Produkt wird bei Aldi Süd verkauft. Betroffen sind Nüsse mit bestimmtem Mindesthaltbarkeitsdatum, darüber berichtet wa.de*.

Rückruf bei Aldi Süd: Cashewkerne können Gift gegen Schädlinge erhalten - Hersteller warnt vor Produkt

Wieder Rückruf bei Aldi: Die Filialen von Süd rufen Cashewkerne zurück. Der Grund ist giftig: Laut Hersteller-Informationen wurde in einem Einzelfall in einer Packung der „Farmer Cashewkerne" eine Kapsel mit Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden. Die Kapsel ist gesundheitsgefährdend - deswegen werden nun die Käufer des Produkts dringend darum gebeten, die Cashewkerne nicht zu essen.

Betroffen von dem Rückruf sind folgenden Chargen:

Farmer-Cashewkerne, Mindesthaltbarkeitsdatum 29.01.2021

Farmer-Cashewkerne, Mindesthaltbarkeitsdatum 01.02.2021

Farmer-Cashewkerne, Mindesthaltbarkeitsdatum 02.02.2021

Betroffen sind vor allem die Süd-Filialen in Baden-Württemberg und in Teilen von Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch in weiteren Packungen mit Cashewkernen Schädlingsgift sei, ist unwahrscheinlich, sagt der Hersteller. Trotzdem wird darum gebeten, die betroffenen Chargen in den Supermärkten zurückzugeben. Über den Rückruf bei Aldi-Süd berichtet auch ruhr-24.de.*

Schädlingsgift in Nüssen: Aldi ruft Cashewkerne mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum zurück

Andere Produkte sowie Cashewkerne anderer Chargen oder mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum sind von dem Aldi-Rückruf nicht betroffen. Kunden können das Produkt in den jeweiligen Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, die Vorlage des Kassenbons ist nicht notwendig. Alles zum Thema Rückrufe und zu anderen Verbraucher-Themen* lesen Sie bei den Service-Nachrichten von wa.de*.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der vom Rückruf betroffenen Cashewkerne „Farmer Cashew" befindet sich hinten auf der Packung. Sowohl Aldi Süd als auch der Hersteller Märsch Importhandels-GmbH entschuldigen sich ausdrücklich bei ihren Kunden für die Unannehmlichkeiten. Auch bei Netto gab es Probleme mit beliebten Kernen: Hier bestand bei Verzehr Salmonellengefahr. - *wa.de und ruhr24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

