Achtung, bundesweiter Rückruf für Backmischungen: Hochgiftiges Gas in Produkt

Erneut sind Sesam-Produkte von einer Rückrufaktion betroffen. Jetzt trifft es die Sportnahrung. Diese beiden Backmischungen sollten Sie keinesfalls verzehren.

Zwei Brotbackmischungen der Firma „foodspring“ wurden zurückgerufen.

Vorsicht: Die betroffenen Produkte könnten krebserregend sein.

Erneut führen Sesam-Produkte zu Rückrufaktionen*.

Berlin - Der durch die Chemikalie Ethylenoxid verunreinigte Sesam führt seit Längerem zu Lebensmittel-Rückrufen* in Deutschland. Bei einem weiteren Rückruf trifft es nun die Sportnahrung der deutschen Firma „foodspring“.

Rückruf: Protein-Brotbackmischungen der Marke „foodspring“ sind betroffen

Betroffen sind die Produkte „Proteinbrot“ und „Veganes Proteinbrot“. Die Backmischungen enthalten rund 3% Sesamsamen und überschreiten den in Deutschland zulässigen Grenzwert des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid.

Betroffen von dem Backmischungs-Rückruf sind folgende Produkte der Marke „foodspring“:

Produkt-Name Proteinbrot EAN-Code 4260363480963 Mindesthaltbarkeitsdatum MHD Alle Chargen zwischen Dezember 2020 und September 2021

Produkt-Name Veganes Proteinbrot EAN-Code 4260363483018 Mindesthaltbarkeitsdatum MHD Alle Chargen zwischen Februar 2021 und September 2021

Verbraucher, die ein betroffenes Produkt mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, sollen dieses in keinem Fall verzehren. Die gekauften Produkte können über den jeweiligen Bezugsweg gegen eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Laut der Website des Unternehmens seien aber keine weiteren Produkte oder andere Chargen der Backmischungen betroffen.

Rückruf: Sesam-Produkte potenziell krebserregend

Der Grund für den Rückruf ist Ethylenoxid. Das Pflanzenschutzmittel ist in Deutschland in der Lebensmittelindustrie* seit 1981 verboten. In der Europäischen Union wird Ethylenoxid mittlerweile ebenfalls als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft. Die Chemikalie ist langfristig krebserregend und in hohen Dosen stark gesundheitsgefährdend. Bei Kontakt können Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Übelkeit auftreten. In schlimmen Fällen kann es zu Zuckungen, Krämpfen und komatösen Zuständen kommen. Bei Tierversuchen hat Ethylenoxid bereits nachweislich zu Mutationen geführt.

Ethylenoxid ist ein hochentzündliches Gas und tötet Bakterien, Viren und Pilze ab. Deshalb wird es oft als Pflanzenschmutzmittel eingesetzt. Auch wenn die EU die Chemikalie als gesundheitsschädlich einstuft, wird sie außerhalb der EU noch immer zur Sterilisation von Lebensmitteln eingesetzt. In Indien und dem Sudan ist die Verwendung von Ethylenoxid erlaubt. Beide Länder gelten weltweit als größte Sesamproduzenten. Beide Protein-Brotbackmischungen von „foodspring“ enthalten Sesamsamen aus Indien. Deshalb warnt der Hersteller eindrücklich vor dem Verzehr der Produkte mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum.

Sesam-Rückruf: Ethylenoxid ist hochgiftig

In letzter Zeit kam es aufgrund der Chemikalie zu mehreren Rückrufen. Zwei weitere Brot-Backmischungen* mussten aus dem Verkauf genommen werden. Auch Bio-Cracker* und Grissini-Stangen* sind von verunreinigtem Sesam betroffen. (ij) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

