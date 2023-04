Rückruf bei Hersteller von Orangen-Getränk Orangina: Gefahr durch Kunststoffpartikel

Verbraucherwarnung

Die Drinks & More GmbH & Co. KG ruft gleich mehrere Chargen verschiedener Orangina Getränke zurück. Grund dafür sind Kunststoffpartikel durch einen Produktionsfehler. Erfahren Sie hier mehr zum Rückruf:

Es ist ein immer wiederkehrendes Thema und häuft sich auch in letzter Zeit: Rückrufe. Diesmal muss der Hersteller Drinks & More GmbH & Co. KG über den Rückruf verschiedener Orangina-Getränke informieren. Betroffen sind Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) der Produkte Orangina Original, Rouge und Zero in den bauchigen 0,5 und 1,0 Liter Einweg-PET-Flaschen.

HEIDELBERG24 klärt auf, wie genau es zu dem Rückruf mehrere Orangina Artikel durch Plastikteile kommt.

Die Drinks & More GmbH & Co. KG weist darauf hin, dass gleich mehrere verschiedene Produkte mit mehreren MHD und verschiedene Flaschengrößen betroffen sind. Im Fokus sind die Einweg-PET-Flaschen. (rah)

Rubriklistenbild: © Drinks & More GmbH / Schweppes Deutschland GmbH MONTAGE