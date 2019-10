Explosionsgefahr! Kaufland ruft diese Getränk zurück

Verletzungsgefahr

Kaufland ruft eine Apfelschorle zurück. Der Grund sind teils verunreinigte Flaschen. Das kann teilweise verheerende Folgen haben.

Mönchengladbach - Der Sommer ist zwar vorbei, damit auch die klassische Apfelschorlen-Zeit. Dennoch dürfte ein Rückruf von Kaufland einige Kunden betreffen.

Die Refresco Deutschland Gmbh ruft nämlich ihre eigene Apfelschorlen-Marke zurück. Dabei handelt es sich um die bekannte Marke K-Classic.

Rückruf der Kaufland-Apfelschorle: Explosive Gefahr bei K-Classic Apfelschorle

Warum wird die K-Classic Apfelschorle zurückgerufen? Weil die Flasche im schlimmsten Fall ohne eigenes Zutun explodieren könnte: „Bei Qualitätskontrollen wurde bei einzelnen Flaschen eine Verunreinigung mit Hefe festgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es dadurch zu Gärungsprozessen, Druckaufbau in der Flasche und Eintrübung des Getränks kommt. Im ungünstigen Fall kann die Flasche bersten“, schreibt Kaufland in einer Pressemitteilung auf der Homepage.

+ Die Apfelschorle von K-Classic. © Foto: produktwarnung.eu Vor allem Kunden im Norden und Südwesten der Bundesrepublik sind betroffen. So wurde die Apfelschorle in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft.

Dabei handelt es sich um die K-Classic Apfelschorle 1,5 Liter Plastik Flasche PET GTIN 4300175003360 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2020 und den Chargen FES P01 244 und SES P01 244.

Rückruf der Kaufland-Apfelschorle: So verhalten Sie sich richtig

Kaufland hat das Produkt sofort aus dem Sortiment genommen und bittet die Kunden den Rückruf unbedingt zu beachten, da eine erhöhte Verletzungsgefahr bestehe.

Darüber hinaus weißt man darauf hin, dass das Produkt auf keinen Fall geöffnet werden, sondern in einer geschlossenen Tüte verpackt und vorsichtig entsorgt werden sollte.

Zudem entschuldigt sich die Refresco Deutschland GmbH bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Kaufpreis werde selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons, wie es heißt.

