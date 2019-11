Rückruf: Hersteller warnt eindringlich vor zwei beliebten Eissorten

Gesundheitliche Probleme drohen

Ein Unternehmen muss zwei beliebte Eissorten einem Rückruf unterziehen. Allergikern könnte es gesundheitliche Probleme bereiten.

Rückruf des bayerischen Unternehmens dennree GmBH aus Hof.

Es handelt sich um zwei Sorten der Eismarke Abbot Kinney‘s.

Für Verbraucher, die allergisch auf Gluten reagieren, besteht eine Gefahr.

München - Ein Unternehmen aus Oberfranken hat zwei Eissorten zurückgerufen, weil Spuren von Gluten darin enthalten sein könnten. Betroffen seien Abbot Kinney's Kokosmilcheis Schokolade 500 ml sowie Abbot Kinney's Coco Frost - cocoa 500 ml mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 17.04.2021 beziehungsweise der Chargennummer L9108, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf seinem Portal lebensmittelwarnung.de am Freitag mit.

Rückruf von Abbot Kinney‘s Eis: Diese Geschäfte sind betroffen

Der Hersteller dennree GmbH aus Töpen (Landkreis Hof) gab demnach an, es bestehe die Möglichkeit, dass Spuren von Gluten enthalten seien. Auf der Verpackung befinde sich dazu kein Warnhinweis. Verbraucher, die allergisch auf Gluten reagierten, sollten auf den Konsum der Produkte verzichten. Die Ware ist bei denn`s Biomarkt und in Naturkostfachmärkten erhältlich.

Einen wohl noch unangenehmeren Rückruf gab es kürzlich für ein Produkt von Aldi: Der Discounter warnte vor einer beliebten Eissorte, denn beim Verzehr drohen Holzsplitter im Magen.

