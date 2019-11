Rückruf für diverse Produkte

Selbst das Warn-System KATWARN alarmiert: Aufgrund Verunreinigung mit Bakterien ruft eine Metzgerei zahlreiche Wurstprodukte zurück.

Rückruf der Metzgerei Siegler

Zahlreiche Wurstprodukte dürften verunreinigt sein

Auch Katwarn löst aus

Lohr am Main - Wie zuletzt eine Metzgerei in Ostfriesland muss auch die Metzgerei Siegler in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) vorsorglich mehrere Wurstprodukte zurückrufen, weil sie mit Bakterien verunreinigt sein könnten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Selbst das Warn-System Katwarn warnte seine Nutzer.

KATWARN löst aus - weil Metzgerei vor extrem vielen Wurstprodukten warnt

Betroffen seien die Produkte „Rohpolnische“, „Salami, alle Sorten“, „Mettwurst, grob“, „Mettwurst, feinzerkleinert, alle Sorten“, „Pfefferbeißer“, „Weinbeißer“, „Zwiebelpolnische“, „Gin-Beißer“, „Rauchpeitschen“, „Mediterrane Locken“, „Chili-Beißer“, „Schinken, roh, alle Sorten“ und „Vesperwurst“.

Es bestehe der Verdacht, dass VTEC Bakterien (Verotoxin bildende E.coli) vorkommen. Diese können zu gesundheitlichen Problemen wie schweren Durchfall-Erkrankungen führen. Nach Angaben des Unternehmens wurden die Produkte ausschließlich im Ladenverkauf der Metzgerei Siegler verkauft.

