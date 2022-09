Gefahr am Frühstückstisch: Dringender Rückruf – Diese Müsli-Produkte auf keinen Fall verzehren

Von: Lucas Maier

Gleich mehrere Müsli-Produkte sind von einem Rückruf betroffen. Bei Verzehr droht erhebliche Gesundheitsgefahr.

Kassel – Bei vielen gehört es zu einem gesunden Start in den Tag einfach dazu: das Müsli. Jetzt sollte am Frühstückstisch allerdings besonders darauf geachtet werden, was in die Schüssel kommt.

Hintergrund ist, dass die Firma Minderleinsmühle GmbH einen aktuellen Rückruf für fünf ihrer Produkte veröffentlicht hat. In dem Schreiben des Herstellers heißt es: „In einer Probe Sesam wurden Salmonellen nachgewiesen.“

Lebensmittel im Rückruf: Bei diesen Produkten droht Gesundheitsgefahr. (Symbolbild) © Jiri Hera/Imago-Images

Müsli im Rückruf: Unternehmen warnt vor Salmonellen

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die betroffenen Lebensmittel auf keinen Fall verzehrt werden sollten. Diese Produkte sind vom Rückruf derzeit betroffen:

„Sesam ungeschält“: 500 Gramm Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 31.12.2022, 05.01.2023 und 09.03.2023.

500 Gramm Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 31.12.2022, 05.01.2023 und 09.03.2023. „Ballaststoff Müsli“: 500 Gramm Packungen mit den MHD: 05.03.2023 und 20.04.2023.

500 Gramm Packungen mit den MHD: 05.03.2023 und 20.04.2023. „Sportiv Müsli / Vital Müsli“: 500 Gramm Packungen mit den MHD: 06.02.2023, 23.02.2023, 10.04.2023, 22.07.2023 und 31.07.2023.

500 Gramm Packungen mit den MHD: 06.02.2023, 23.02.2023, 10.04.2023, 22.07.2023 und 31.07.2023. „Sportiv Müsli“: 1000 Gramm Packungen mit den MHD: 16.03.2023 und 05.05.2023.

1000 Gramm Packungen mit den MHD: 16.03.2023 und 05.05.2023. „Sportiv Müsli“: 2000 Gramm Packungen mit dem MHD: 12.03.2023.

2000 Gramm Packungen mit dem MHD: 12.03.2023. Quelle: Minderleinsmühle GmbH

Eine Rückgabe der Produkte ist an der jeweiligen Verkaufsstelle auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich, wie Minderleinsmühle GmbH schreibt. Betroffene Kundinnen und Kunden erhalten ihr Geld zurück.

Müsli im Rückruf: Diese Produkte könnten Salmonellen enthalten. © Screenshot aus dem Rückruf der Firma Minderleinsmühle GmbH

Rückruf von Müsli und Co.: Salmonellen können für Menschen schnell gefährlich werden

Von einem möglichen Salmonellenbefall sind lediglich oben genannte Produkte mit den zugehörigen Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Alle anderen Produkte können ohne Bedenken verzehrt werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Was sind Salmonellen? Salmonellen sind Bakterien, die eine Lebensmittel-Infektion verursachen können und gelangen häufig über Lebensmittel in den Verdauungstrakt des Menschen. Sie vermehren sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren und verursachen Durchfall. Diese Lebensmittel sind häufig mir Salmonellen belastet Die Bakterien können sich schnell auf ungekühlten Lebensmitteln vermehren. Rohe und nicht vollständig durchgegarte Eier und Ei-Produkte wie Mayonnaise oder roher Kuchenteig sind schnell mit Salmonellen befallen. Ebenfalls oft betroffen sind Eis, rohes Fleisch, rohes Hack und Rohwurstsorten wie Mett und Salami. Ansteckung und Ausbruch Eine Salmonellen-Infektion hat oft ihre Ursache im Verzehr von befallenen Lebensmitteln. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist jedoch auch über eine Schmierinfektion möglich. Nach einer Infektion bricht die Erkrankung innerhalb von sechs bis 72 Stunden aus. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert auf ihrer Webseite ausführlich über Salmonellen.

Bei Rückfragen können sich Kundinnen und Kunden unter der Hotline: 091262960 melden. (Lucas Maier)

