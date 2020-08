Wurst-Rückruf: Achtung, nicht verzehren! Sechs große Supermarkt-Ketten betroffen

In zahlreichen Bundesländern im Handel

Schnell Kühlschrank prüfen! Ein Wurst-Rückruf betrifft nicht nur sechs große Supermarkt-Ketten, sondern auch zahlreiche Bundesländer.

Wurst-Rückruf bei der Die Rostocker Wurst- & Schinkenspezialiäten GmbH!

Wegen Salmonellen-Gefahr ruft das Unternehmen zwei Produkte zurück.

Diese wurden bei sechs Supermarkt-Ketten verkauft.

Rostock - Achtung, nicht verzehren! Ein Wurst-Rückruf* dürfte dieser Tage viele Kunden betreffen. Wie verschiedene Rückruf-Portale wie produktwarnung.eu und verbraucherschutz.com unter Berufung auf das Unternehmen schreiben, werden gleich zwei Produkte der Die Rostocker Wurst- & Schinkenspezialiäten GmbH zurückgerufen und vom Verzehr abgeraten.

Wurst-Rückruf: Edeka, Rewe, Norma, Globus, Real und Netto betroffen

Es handelt sich um die „Streichmettwurst fein 125g“ sowie „Teewurst 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 03.08.2020 und 11.08.2020. Und die Ursache*? Laut Hersteller bestehe der Verdacht einer mikrobiellen Verunreinigung durch Salmonellen.

Edeka, Netto, Norma, Rewe, Globus, Real - und viele Bundesländer: Wurst-Rückruf betrifft wohl viele

Verkauft wurde die Wurst bei sehr, sehr vielen Ketten. Betroffen sind Edeka, Netto, Norma, Rewe, Globus und Real - und das auch in zahlreichen Bundesländern. Die Produkte kamen in Mecklenburg-Vorpommern in die Regale, aber auch in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Anders als bei anderen Rückrufen, die teils sehr regional und auf einzelne Vertriebswege begrenzt sind, könnten hier also sehr viele Kunden betroffen sein.

Salmonellen können eine Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber auslösen. Verbraucher sollten also dringend ihren Kühlschrank kontrollieren - und die Wurst nicht verzehren, falls sie da noch lagert.

Wer jetzt verunsichert ist, kann sich zu dem Rückruf ausdrücklich direkt an den Hersteller wenden. „Die Rostocker Wurst- & Schinkenspezialitäten GmbH" beantwortet Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)381 65 84 440 (von Montag bis Freitag zwischen 7 und 16 Uhr), aber auch per E-Mail unter info@die-rostocker.com.

