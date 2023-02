Fünf fiese GEZ-Maschen, die Sie lieber kennen sollten

Von: Jakob Koch

Gebührenzahler der GEZ sind oftmals fiesen Tricks ausgeliefert. Damit Sie gewappnet sind, haben wir die Maschen rund um den Rundfunkbeitrag zusammengestellt.

Hamburg/Berlin – Seit Jahrzehnten müssen Millionen Deutsche die GEZ-Gebühren an den Beitragsservice überweisen – viele machen dies vierteljährlich, aber auch eine monatliche Zahlung des Rundfunkbeitrags der GEZ ist möglich. Und wo regelmäßig Gelder gezahlt werden müssen, sind Betrüger oft nicht weit. So auch im Falle der GEZ. Durch viele Unklarheiten werden viele Deutsche immer wieder Opfern von fiesen GEZ-Tricks. Was Sie beachten sollten, zeigen die fünf folgenden Maschen zum Rundfunkbeitrag.

Name: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (bis 2012: GEZ) Sitz: Köln Adresse der GEZ: Freimersdorfer Weg 6, 50829 Köln Einnahmen: 8,42 Milliarden Euro (2021)

1. Trick mit der GEZ: Mitarbeiter wollen Zugang zur Wohnung – was Sie dann tun können

In mehreren Bundesländern warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die Zutritt zu Wohnungen von Gebührenzahlern erlangen wollen. Diese Betrüger geben sich an der Tür als Mitarbeiter der GEZ aus. Besonders ältere Menschen fallen oft auf die Tricks der Betrüger herein und werden zu Opfern. Viele fragen sich in diesem Zusammenhang auch, woher die GEZ eigentlich die eigene Adresse kennt. Sollten zwielichtige Personen vor der Tür stehen, die sich als Mitarbeiter des Beitragsservices ausgeben, rät die GEZ zu diesen Maßnahmen:

Seien Sie wachsam: Wenn die Täter in die Wohnung gelassen werden, stehlen sie meist Bargeld, Schmuck oder Kontodaten.

Wichtig: Der Beitragsdienst führt keine Hausbesuche durch. Der sogenannte Beauftragtendienst aus der Zeit der GEZ, der Kontrollen an der Haustür durchgeführt hat, existiert nicht mehr.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wenn Sie verdächtige Vorfälle bemerken, rufen Sie sofort die Polizei.

2. Trick mit der GEZ: Betrügerische Schreiben per Brief im Umlauf – so sehen Sie aus

Immer wieder sind gefälschte Zahlungsaufforderungen von Trickbetrügern im Umlauf. In diesen Briefen wird verlangt, den Rundfunkbeitrag im Voraus zu bezahlen. Die Briefe sind mit der Überschrift „Gebühren-/Beitragsbescheid“ versehen und ähneln den echten Schreiben des Beitragsdienstes sehr. Als Absender werden der Norddeutsche Rundfunk und der „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsdienst“ genannt. Wie die gefälschten Schreiben aussehen, können Sie z.B. auf diesem PDF sehen, das die GEZ selbst veröffentlicht hat.

Schmu mit den Rundfunkgebühren: Diese GEZ-Tricks sollte man besser kennen. (Montage) © IMAGO (2) / Daniel Scharinger und Christoph Hardt

3. Trick mit der GEZ: SMS mit finanziellen Forderungen rund um den Rundfunkbeitrag

Auch werden gezielt betrügerische SMS-Nachrichten verschickt, in denen der Empfänger aufgefordert wird, rückständige Rundfunkbeiträge zu zahlen. Diese SMS-Nachrichten stammen nicht vom Beitragsservice der GEZ und sind höchstwahrscheinlich Phishing-Versuche. Wer diese Nachrichten auf sein Smartphone bekommt, sollte auf keinen Fall auf den Link klicken.

In den gefälschten SMS-Nachrichten wird unter der Überschrift [Rundfunkbeitrag] behauptet, dass rückständige Rundfunkbeiträge in Höhe von 18,36 Euro bezahlt werden müssen. Anschließend wird der Empfänger aufgefordert, einem Link zu folgen, um das Geld zu überweisen. Die Anrede ist allgemein und unpersönlich, z. B. „Sehr geehrter Kunde“. Es wird keine Beitragsnummer genannt. Der Link in der Nachricht führt zu einer tschechischen Website. Einige Browser warnen automatisch vor dieser Seite. Übrigens nerven GEZ-Gegner mit bestimmten Strategien den Beitragsservice bewusst.

4. Trick mit der GEZ: Falsche Gebühren-Mails mit Computer-Virus im Anhang

Zudem sind betrügerische E-Mails im Umlauf, in denen oft behauptet wird, dass rund 160 Euro des Rundfunkbeitrags noch offen seien und nun zwangsweise eingetrieben würden. Diese E-Mails enthalten oft einen Anhang, auf den verwiesen wird, der angeblich das Schreiben zur Ankündigung der Zwangsvollstreckung enthält. Empfänger solcher E-Mails von Trickbetrügern sollten sie keinesfalls öffnen, sondern sofort in den Papierkorb oder ins Spam-Fach verschieben.

Wer diesen Anhang öffnet, kann sich den Computer-Virus der Betrüger einfangen. Die betrügerischen Gebühren-Mails zum Rundfunkbeitrag können Sie anhand von Adressen wie Mahnung@beitragsservice-de.com oder Mahnung@beitragsservice-deutschland.com erkennen. Gut zu wissen: Was passiert, wenn man sich bei der GEZ zu spät angemeldet hat.

5. Trick mit der GEZ: Verbraucherzentrale warnt vor vermeintlichen Anrufen des Beitragsservices

Neben Mails, Briefen und SMS sind auch betrügerische Telefonanrufe eine immer wieder festgestellte Masche von Trickbetrügern. Daher warnt die Verbraucherzentrale, dass sich Anrufer als angebliche GEZ-Mitarbeiter ausgeben und versuchen, persönliche Daten abzufischen.

Bei den Gesprächen wird den Angerufenen angeboten, eine spezielle Fernbedienung zugeschickt zu bekommen, mit der angeblich Marktforschung betrieben werden soll. Hierzu müsse man bei bestimmten Werbespots auf dem Bildschirm einen bestimmten Knopf auf der Fernbedienung drücken und werde dann für eine Auslosung registriert, bei der man etwas gewinnen könne. Um eine Broschüre zu senden, sollen Name und Adresse angegeben werden. Für die Bereitstellung dieser Fernbedienung sollen jedoch 59 Euro in Rechnung gestellt werden, weshalb der angebliche GEZ-Mitarbeiter auch die Bankverbindung abfragt. Die Verbraucherschützer warnen eindringlich davor, auf derartige Angebote einzugehen. Lieber sollte man seine Rechte kennen, denn vor allem Rentner müssen die GEZ nicht immer zahlen.