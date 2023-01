„Sechser im Haribo-Lotto“: Glücks-Fund von Penny-Kundin geht viral

Von: Katja Becher

Gummibärchen (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Eine TikTok-Nutzerin wiegt eine Haribo-Tüte – und bringt damit die Community zum Ausrasten. Warum alle wissen wollen, wo sie die Gummibärchen gekauft hat:

In Zeiten der Inflation kommt es eher selten vor, dass man mehr für sein Geld bekommt als gedacht. Im Gegenteil: Regelmäßig kommt bei Verbrauchern Ärger auf, weil bei Lebensmitteln der Inhalt zunehmend schrumpft, während der Preis steigt. So kürt zum Beispiel die Verbraucherzentrale regelmäßig die „Mogelpackung des Jahres“ für besonders dreiste Verpackungslügen. Da ist es kaum verwunderlich, dass das Netz geradezu ausrastet, als eine Penny-Kundin eine krasse Fehlproduktion bei einer Haribo-Packung auf TikTok zeigt.

HEIDELBERG24 verrät, was es mit der Haribo-Packung von Penny auf sich hat – und warum jeder Gummibärchen-Fan sie jetzt kaufen will.

Der kuriose Fund von TikTok-Nutzerin Nanette hat bereits über 100.000 Likes und wurde tausendfach geteilt. Ihr Video zeigt eine Haribo-Packung – die „Haribo Chamäleon“-Gummibärchen hat sie nach eigenen Angaben beim Discounter gekauft. „Rennt alle zu Penny“, rät sie der TikTok-Community und zeigt, welch kuriose Fehlproduktion ihr da im Einkaufswagen gelandet ist.