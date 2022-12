Aus für beliebte Tradition: Thomy stellt Produktion der „Senf-Trinkgläser“ ein

Von: Tobias Becker

Viele kennen es aus ihrer Kindheit: Wenn der Senf leer war, wurde das Glas zum Trinken genutzt. Diese Tradition gibt es bald nicht mehr.

Dass man Senfgläser von Thomy auch als Trinkgläser nutzen kann, ist den meisten Menschen bekannt. Auch in Heilbronn und Baden-Württemberg haben viele Familien, WGs und Studenten die Senf-Trinkgläser genutzt. Fast überall waren diese Gläser in den Schränken zu finden. Sie gehören einfach zum Inventar und gelten für viele sogar als traditionelles Trinkglas. Doch: In Zukunft wird es die beliebten Senfgläser nicht mehr geben!

Tradition wird abgeschafft: Kein Senf-Trinkglas mehr

Eine bauchige Form, sicherer Stand, glatte, rundliche Ränder an der Öffnung - die Senfgläser von Thomy sind der Inbegriff der Wiederverwendung. Denn war der Senf erstmal ausgelöffelt, musste man das Glas nur noch säubern. Fertig war das Trinkglas, das umgehend in den Geschirrschrank wanderte. Eine Tradition, die nicht nur Kinder der 80er- und 90er-Jahre kennen.

Schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es diese Senfgläser, aus denen man anschließend trinken kann. Dass nun auch Thomy die Herstellung dieser Gläser einstellt, ist für viele Generationen ein „Schock“. Es verschwindet ein Stück Kindheit, ein Symbol der Wiederverwendung, eine Tradition - und das genau in der Weihnachtszeit, die vor Traditionen nur so strotzt.

Unternehmen Thomy Mutterkonzern Nestlé Standort Basel

Senf-Trinkglas wird abgeschafft: Verbraucher-Wunsch ein Grund

Das Unternehmen schafft die Gläser nun ab und geht damit wohl auf Verbraucher-Wünsche ein. So berichtet unter anderem Mittelhessen.de, dass Thomy mitgeteilt habe, Verbraucher hätten immer wieder nach einer einfacheren Handhabung beim Öffnen und Wiederverschließen der Gläser gefragt. Diesem Wunsch kommt Thomy nun nach und ändert die Senfgläser, aus denen man trinken konnte, in welche mit Schraubverschluss.

Dass sich Unternehmen immer wieder neu aufstellen müssen, um für die Zukunft bereit zu sein, ist nichts Ungewöhnliches. Auch bei Autohersteller Audi gibt es bald große Änderungen. Dass Aus der Senfgläser, die als Trinkgläser genutzt werden können, trifft bei vielen auf Unverständnis.

Traurige User auf Twitter und Instagram – Nestlé spricht über neues Glas

Auf Instagram schreiben User unter Posts zu der Nachricht traurige Emojis. Andere kommentieren unter einem Post von „You FM“: „Unsere Kindheit bei Oma und Opa.“ Oder: „Jetzt darf kein Senf-Trinkglas mehr kaputt gehen.“ Auf Twitter schreibt ein User von einem „Verbrechen an allen nachfolgenden Generationen“.

Nestlé Deutschland, dessen Unternehmensgruppe Thomy angehört, äußert sich auf Twitter ebenfalls unter einigen Posts und schreibt: „Auch das neue Senfglas kann wiederverwendet werden. Durch den Schraubverschluss hat es den Vorteil, dass es einfacher wiederverschließbar ist. Somit kann es z.B. als Einmachglas verwendet werden.“ Die Kindheitserinnerungen vieler Menschen dürfte das nicht zurückbringen.