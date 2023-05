Den Führerschein im Ausland günstiger machen? Das müssen Sie beachten

Von: Lea Seitz

Teilen

Bis zu 3.800 Euro kostet ein Führerschein in Deutschland. Warum also nicht ins Ausland gehen, um ihn dort günstiger zu bekommen? Doch es gibt einiges zu beachten.

München – In Deutschland kostet ein Führerschein fast ein kleines Vermögen. Der ADAC zeigt in einem kleinen Beispiel, wie viel: Geht man bei allen Kostenpunkten von den niedrigsten Preisen aus, kommt man auf 2.100 Euro, sofern der Kandidat zehn Fahrstunden und nur einen Prüfungsversuch braucht. Legt man für den Erste-Hilfe-Kurs und Fahrstunden die jeweils oberen Werte zugrunde und braucht der Fahrschüler 25 Stunden, kostet der Führerschein schon gut 3.800 Euro.

Das macht die Preise im Ausland verlockend: In Frankreich kostet der Führerschein circa 1.800 Euro, in Italien um die 1.200 Euro und in Polen um die 900 Euro. Führerscheine aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), das heißt, aus der EU, Liechtenstein, Norwegen und Island sind zudem in allen anderen EWR-Ländern anerkannt. Also im Urlaub einfach kurz die Führerschein-Prüfung ablegen? Ganz so leicht ist es dann leider doch nicht.

Führerschein im Ausland: Studenten-Leben oder die 185-Tage-Regel

Der Führerschein in Deutschland ist teuer. © dpa/ picture alliance/ Ole Spata

Um den Führerschein im europäischen Ausland machen zu dürfen, muss man in dem entsprechenden Land seinen „ordentlichen Wohnsitz“ haben. Das bedeutet im Klartext: mindestens 185 Tage im Jahr in dem entsprechenden Land wohnen.

Eine Ausnahme gibt es von der Regel: Studenten, die mindestens für sechs Monate in einem anderen Land studieren, müssen den ständigen Wohnsitz nicht nachweisen. Vielleicht kann so der eine oder andere sein Erasmus-Semester nicht nur für bessere Sprachkompetenzen und interkulturelle Kontakte nutzen, sondern gleichzeitig auch die Fahrerlaubnis günstiger erlangen.

Im Ausland den Führerschein machen? Das ändert sich mit der vierten Führerscheinrichtlinie der EU

Die neue Führerscheinrichtlinie sieht nun – neben einem Fahrtauglichkeits-Check für alle ab 70 – auch eine Vereinfachung der Wohnsitz-Regel vor. Wer den Führerschein machen möchte, das aber am ordentlichen Wohnsitz nicht in der Amtssprache möglich ist, kann dies auch in dem Mitgliedsstaat machen, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt.

Außerdem wird der ordentliche Wohnsitz nach der nächsten Führerscheinrichtlinie nicht mehr ganz so streng definiert. Nach ihr gilt als Wohnsitz auch der Ort, an dem sich Menschen aus beruflichen Gründen mindestens 185 Tage aufhalten – zum Beispiel, weil ihr Arbeitsplatz dort ist. Auch akzeptiert wird der Aufenthalt von mindestens 185 Tagen im Jahr aufgrund persönlicher Beziehungen – etwa, weil Kinder, Familie oder Partner dort wohnen.

Bis die neuen Regeln gelten, wird vermutlich aber noch einige Zeit vergehen: Vor 2027 rechnen Experten hierzulande nicht damit, dass sie umgesetzt werden.