Silvester-Revolution bei Lidl - So plant der Discounter den Feuerwerk-Verkauf

Lidl testet neuen Service

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Alina Schröder schließen

Weitere schließen

Wegen Corona ist der Verkauf von Feuerwerk eingeschränkt. Daher bietet Lidl einen besonderen Service an.

Die Bundesregierung beschloss wegen Corona* Einschränkungen für Silvester 2020 .

beschloss wegen Einschränkungen für . Einige Supermärkte verkaufen trotzdem Feuerwerk für den Jahreswechsel.

verkaufen trotzdem für den Jahreswechsel. Der Discounter Lidl bietet zu Silvester seinen Kunden einen ganz neuen Service an.

Kassel - Dieses Jahr wird es Einschränkungen im Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester geben, darauf einigten sich Bund und Länder vor einigen Wochen. Doch Verbraucher haben weiterhin die Möglichkeit ihre Raketen bei örtlichen Supermärkten zu kaufen. Der Discounter Lidl* bietet dieses Jahr erstmals einen neuen Service im Feuerwerksverkauf für seine Kunden an.

Raketen und Böller gehören für die Deutschen zu Silvester dazu und stehen auch weiterhin hoch im Kurs. Jedoch beschloss die Bundesregierung vor kurzem neue Regelungen ab Dezember: Dazu zählen auch allgemein geltende Böller-Beschränkungen, die den diesjährigen Verkauf von Feuerwerkskörpern einschränken. Ein Verbot gilt allerdings nur für das Zünden von Raketen auf belebten Plätzen, Straßen und Brücken.

Silvester 2020: Lidl und weitere Supermärkte bieten Raketen und Böller an

Einige Baumärkte wie Obi und Hagebau kündigten bereits an, den Feuerwerk-Verkauf dieses Jahr zu streichen. Supermärkte wie Aldi*, Kaufland und Lidl planen für ihre Kunden trotzdem ein breites Angebot an Böllern und Raketen zum Verkaufsstart am 29.12.2020. „Wir richten unser Angebot nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden aus. Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse unserer Kunden an Feuerwerk zu Silvester seit Jahren sehr groß ist“, gibt die Pressestelle der Discounter Aldi-Süd* und Aldi-Nord* laut dem Technikmagazin chip.de bekannt.

Auch Netto, Penny und Norma nehmen die Feuerwerkskörper ohne weitere Einschränkungen dieses Jahr in ihr Sortiment auf. Somit müssen Verbraucher auf die bunten Farben am Himmel zu Silvester also auch während der Corona-Krise nicht verzichten.

Neuer Service zu Silvester 2020: Lidl testet „Click&Collect“-Funktion

Einen etwas anderen und auch revolutionären Weg geht dieses Jahr der Discount-Riese Lidl. Der Discounter bietet von nun an einen neuen Service an: Kunden können ab dem 7. Dezember bereits das gewünschte Feuerwerk reservieren und die Produkte schließlich ab dem 30. Dezember in der entsprechenden Filiale vor Ort abholen. Das Angebot reicht von preisgünstigen Böllern und Raketen bis zu etwas teureren Batterien für knapp 20 Euro.

+ Silvester 2020: Verbraucher müssen nicht komplett auf ihr Feuerwerk zum Jahreswechsel verzichten. Einige Supermärkte bieten ein großes Sortiment an Feuerwerkskörpern an und Lidl-Kunden können sogar einen ganz neuen Service in Anspruch nehmen. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Um das entsprechende Feuerwerk aber reservieren zu können, müssen Lidl-Kunden die neue App „Lidl-Plus“ auf ihr Smartphone herunterladen und installieren. Nachdem man sich erfolgreich dort registriert hat, taucht dann die Reservierungsoption die darauf folgenden Tage auf. Lidl testet mit diesem neuen Service nun auch die „Click&Collect“-Funktion, die andere Supermärkte schon vereinzelt in ihren Filialen anbieten. (Alina Schröder) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Roberto Pfeil/dpa