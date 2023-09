Sommer-Comeback am Wochenende lässt auf sich warten – doch es kommt

Wettervorhersage

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Pauline Wyderka schließen

Weitere schließen

Am Wochenende soll eigentlich das nasse Wetter in den Spätsommer umschwingen. Doch aktuell sieht es noch nach Regen und Gewittern aus. Lesen Sie hier, wie das Wetter wirklich wird:

Lesen Sie auch Wetter am Wochenende – wo bleibt das Sommer-Comeback? Weiter Starkregen und Gewitter Wetter am Wochenende – wo bleibt das Sommer-Comeback? Weiter Starkregen und Gewitter

Das am Wochenende versprochene Sommer-Comeback versteckt sich noch hinter dicken, grauen Regenwolken. Ist bei so viel Regen noch ein sommerliches erstes Septemberwochenende drin oder geht es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland genauso unterkühlt und herbstlich weiter, wie es die letzten Tage andeuteten?

SÜDWEST24 verrät, wie das Wetter am Wochenende wird – und wann sich endlich das Sommer-Comeback durchsetzt.

Teilweise lässt sich schon am Freitag die Sonne blicken, während andernorts noch Gewitter und Starkregen den Südwesten im Griff haben. (paw)

Rubriklistenbild: © Gottfried Czepluch/Philipp von Ditfurth/dpa/Montage: HEADLINE24