Alle Bundesländer in den Sommerferien: ADAC warnt vor vollen Straßen – bis zu 7757 Kilometer Stau am Tag

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Alle Bundesländer sind nun in den Sommerferien. Der ADAC erwartet auf deutschen Autobahnen das staureichste Wochenende der Saison. Die bisherige Stau-Bilanz unterstreicht die Vermutung.

München – Am Wochenende vom 28. bis zum 30. Juli rechnet der ADAC mit besonders vollen Autobahnen in ganz Deutschland. Nachdem bereits in Baden-Württemberg am Donnerstag (27. Juli) der letzte Schultag war, startet auch Bayern am Freitag (28. Juli) als letztes Bundesland in die Sommerferien. Somit ist derzeit in allen 16 Bundesländern Urlaubszeit angesagt. Deshalb soll auf Deutschlands Straßen das „schlimmste Stauwochenende der Saison“ bevorstehen, wie der ADAC in einer Pressemitteilung erklärt.

Unternehmen ADAC Gründung 24. Mai 1903, Stuttgart Beschäftigte 2668 Mitglieder 21.424.663

ADAC erwartet bundesweite Staus: Mehr Heimreise- als Anreiseverkehr

Neben dem Reisestart von vielen Familien in Bayern und Baden-Württemberg strömt laut ADAC auch eine zweite Urlauberwelle aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem Norden der Niederlande auf die Autobahnen. Zudem würden viele Reiserückkehrer aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens erwartet werden, wo in wenigen Tagen bereits wieder die Schule beginnt. Der Heimreiseverkehr soll demnach stärker sein als der Anreiseverkehr.

Am Wochenende rechnet der ADAC bundesweit mit Stau auf den Autobahnen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits zu Anfang der Sommerferien warnte der ADAC vor weitreichenden Staus. In den ersten Tagen der schulfreien Zeit war vor allem der Norden Deutschland von Staus und Reiseverkehr betroffen.

ADAC warnt vor Schritttempo auf deutschen Autobahnen

Deshalb müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Wochenende neben den Staus auch darauf einstellen, vielerorts über weite Strecken nur in Schritttempo fahren zu können. Am Samstag könnte sich aufgrund des Lkw-Ferienfahrverbots etwas entlasten. Das Gesetz schreibt vor, dass Lkws – mit einigen Ausnahmen – von Anfang Juli bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr im gesamten deutschen Straßennetz nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.

Stau-Schwerpunkte auf deutschen Autobahnen vom 28. Juli bis zum 30. Juli:

A1 Bremen – Hamburg – Lübeck

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A19 Dreieck Wittstock – Rostock

A19 Dreieck Wittstock – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

A45 Gießen – Dortmund

A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

(Quelle: ADAC)

ADAC zieht Stau-Bilanz in den Sommerferien: 7757 Kilometer Stau an nur einem Tag

Nach den ersten fünf Ferienwochen zieht der ADAC bereits eine erste Stau-Bilanz. Am Wochenende vom 14. bis zum 16. Juli ist es demnach in Deutschland zu den meistens Staus gekommen – 3630 an der Zahl wurden dabei insgesamt erfasst. Mit 7757 Kilometern waren die Staus an diesem Wochenende jedoch kürzer als die vom 21. Juli bis zum 23. Juli. An diesem Wochenende hat es sich insgesamt über eine Strecke von 7864 Kilometer gestaut.

Kurzfristige Autobahnsperren in Deutschland A3 Passau – Würzburg in beiden Richtungen zwischen Kreuz Nürnberg und Nürnberg/Behringersdorf von Samstag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 6 Uhr A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Othmarschen und Hamburg-Volkspark von Samstag, 29. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 9 Uhr A39 Wolfsburg Richtung Braunschweig zwischen Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Cremlingen bis Dienstag, 1. August, 18 Uhr A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Bochum-Werne und Dortmund-Lütgendortmund von Samstag, 29. Juli, 21 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 7 Uhr A261 Eckverbindung Harburg, Hamburg-Südwest Richtung Buchholzer Dreieck, zwischen Dreieck Hamburg-Südwest und Tötensen von Sonntag, 23. Juli, 20 Uhr, bis Mittwoch, 2. August A111 Autobahnzubringer Hamburg, Dreieck Oranienburg – Charlottenburg, in beiden Richtungen zwischen Stolpe und Waidmannsluster Damm / Hermsdorfer Damm von Freitag, 28. Juli, 21 Uhr, bis Montag, 31. Juli, 5 Uhr

Der längste Stau wurde dabei am 16. Juli auf der A24 zwischen Schwerin und dem Berliner Ring gemeldet. Zeitweise sei der Stau mehr als 46 Kilometer lang gewesen. Platz zwei der längsten Staus dieser Sommerferiensaison macht die A9 zwischen Nürnberg und München. Dort ist es einen Tag vorher zu einem Stau mit einer Länge von 34 Kilometern gekommen.