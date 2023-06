Sonnenbrand: Hausmittel kühlt die Haut und hilft sofort gegen den Schmerz

Von: Michelle Mantey

Teilen

Sonnenbrand verursacht häufig ein brennendes, schmerzendes Gefühl auf der Haut. Ein Hausmittel kühlt und kann die Haut bei ihrer Heilung unterstützen.

Kassel - Manchmal reicht ein kurzer Spaziergang aus und schon ist er da: der Sonnenbrand. Je nach Hauttyp ist der hauteigene Sonnenschutz stärker oder schwächer. Daher ist es besonders wichtig, den geeigneten Lichtschutzfaktor zu kennen, um sich mithilfe einer Sonnencreme optimal vor einem Sonnenbrand zu schützen.

Hat man sich dennoch die Haut verbrannt, so gibt es einige Mittel, die helfen, die Haut zu kühlen und Schmerzen zu lindern. Am häufigsten zeigt sich ein Sonnenbrand durch schmerzende, gerötete Haut. In diesem Fall sollte man sofort aus der Sonne gehen und sich ein schattiges Plätzchen suchen. Im Anschluss sollte die Haut schnell gekühlt werden. Laut der Stiftung Gesundheitswissen kann jedoch Eis die bereits geschädigte Haut zusätzlich belasten. Dasselbe gilt für eisgekühlte Kühlpads.

An sonnigen Tagen ist ein Sonnenschutz wichtig, um Verbrennungen auf der Haut zu vermeiden. Wenn es nun doch zu einem Sonnenbrand gekommen ist, können bestimmte Hausmittel helfen, die Schmerzen zu lindern. © picture alliance/dpa | Stephanie Pilick

Dieses Hausmittel kühlt und kann Schmerzen bei einem Sonnenbrand lindern

Besser ist es daher, die sonnenverbrannte Haut unter kühles fließendes Wasser zu halten. Alternativ kann laut Informationen von stiftung-gesundheitswissen.de ein feuchtes Tuch auf die Stellen gelegt werden. Wichtig ist, dass das Tuch sauber ist und auch sauberes kühles Wasser zum Befeuchten verwendet wurde. Auch eine Aloe-Vera-Pflanze oder parfümfreies Aloe-Vera-Gel kann zum Kühlen verwendet werden. Ist beides nicht zur Hand, gibt es noch weitere Hausmittel, die mit Sicherheit in vielen Haushalten vorhanden sind.

Tipps gegen Hitze: Was hilft - und was Sie lieber lassen sollten Fotostrecke ansehen

Laut Onmeda kann eine Mischung aus Wasser und Apfelessig bei einem Sonnenbrand helfen. Denn die Inhaltsstoffe sollen kühlen. Der Apfelessig soll zugleich heilungsfördernd und entzündungshemmend wirken, berichtet auch das Wissensmagazin Geo. Auf keinen Fall sollte der Essig unverdünnt auf die Haut ausgetragen werden.

Es gibt jedoch Ärzte, die bei der Verwendung von Essig generell zur Vorsicht raten. Die Säure kann laut Deutscher Apotheker Zeitung auch zum Austrocknen der Haut oder Irritationen führen. Laut einem Bericht der MDR-Sendung Brisant kann die Säure den Schutzmantel der Haut zusätzlich angreifen. Auch vor Quark- und Joghurtwickeln wird abgeraten. Stattdessen wird eine Behandlung mit kaltem grünen, schwarzen oder Kamillentee in Form von Kompressen oder Wickeln empfohlen. Kamille wirkt antientzündlich und antibakteriell.

Wer eine Behandlung mit Apfelessig testen möchte, kann folgendes Rezept ausprobieren.

Ein halber Liter Wasser

Eine halbe Tasse Bio-Apfelessig

Ein sauberes Tuch

Apfelessig gegen Sonnenbrand wirkt kühlend, kann aber auch zu Irritationen führen

Dazu werden einfach Apfelessig und Wasser vermischt und im Anschluss wird das Tuch in die Mischung eingetaucht. Nun kann man es direkt auf die von Sonnenbrand betroffenen Stellen legen. Hier kann die Flüssigkeit im Anschluss für einige Minuten einwirken. Dieser Vorgang kann zwei bis drei Mal wiederholt werden. Doch auch nach der Soforthilfe mit der Apfelessiglösung sollten weitere Symptome beachtet werden, denn der Sonnenbrand braucht einige Zeit, bis er wieder vollständig verschwunden ist.

Pflege der Haut ist auch noch Tage nach dem Sonnenbrand wichtig

Bei schlimmeren Verbrennungen können auch Bläschen zu erkennen sein. Weitere Symptome können nach einer Stunde auftreten und erreichen ihren Höhepunkt nach circa 12 Stunden bis 72 Stunden. Sollten Bläschen auf der Haut oder folgende weiter Symptome auftreten, so sollte unverzüglich ärztliche Hilfe aufgesucht werden:

Fieber

Schüttelfrost

Erbrechen

Schwächeanfälle

Schock, der mit einem stark abfallenden Blutdruck, Müdigkeit und einer Ohnmacht einhergehen kann

Quelle: MSD Manual und stiftung-gesundheitswissen.de

Nach dem Sonnenbrand beginnt die Haut sich zu schälen und wird daher an den betroffenen Stellen sehr dünn. Innerhalb weniger Tage beginnt zwar der Selbstheilungsprozess der Haut, doch bis diese wieder vollständig hergestellt ist, kann es laut MSD Manual Wochen dauern. Daher sollten diese Stellen besonders vor Sonnenstrahlung geschützt werden.

Wichtig ist auch zu beachten, dass jeder Sonnenbrand das Hautkrebsrisiko erhöhen kann. Deshalb sollte zusätzlich eine regelmäßige Untersuchung der Haut oder einen Hautarzt stattfinden. (mima)