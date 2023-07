Gefahr durch Sonnencreme: Altbekannte Mythen im Faktencheck

Von: Vivian Werg

Teilen

Während die Hautkrebsraten weiter steigen, wird viel über Sonnenschutz diskutiert. Nachfolgend stehen einige Mythen um die Sonnencreme auf dem Prüfstand.

Berlin – Das Wetterphänomen El Niño sorgt weltweit für steigende Temperaturen und Wetterereignisse. Und so schön ein Sonnenbad im Freibad oder am See auch sein kann – zu viel Sonnenlicht bedeutet auch immer ein Risiko für die Haut. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktualisiert daher täglich seinen UV-Gefahrenindex für Deutschland.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) treten weltweit pro Jahr zwei bis drei Millionen neue Fälle von hellem Hautkrebs auf und rund 250.000 neue maligne Melanome (schwarzer Hautkrebs). Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa 300.000 Menschen. Und die Zahl der tödlichen Erkrankungen steigt. Der richtige Sonnenschutz kann Experten zufolge die Gefahr von Sonnenbrand minimieren und langfristige Hautschäden deutlich verringern. Doch es gibt einige Behauptungen über die Sonnencreme, die sich hartnäckig halten – nachfolgend die gängigsten Mythen im Check.

Einige Mythen um die Sonnencreme halten sich hartnäckig (Symbolbild) © Jan Woitas/ dpa

Sonnencreme: Fünf Mythen, die im Netz kursieren

Zu keinem anderen Thema in der Hautpflege finden sich so viele Informationen wie über die Sonne. Über kein anderes Thema wird im Netz gleichzeitig aber auch so viel diskutiert. Die Deutsche Welle (DW), Deutschlands Auslandsrundfunk, hat einige hartnäckige Behauptungen näher unter die Lupe genommen und erklärt, welche Behauptungen über die Sonnencreme stimmen, welche nicht oder bisher unbelegt sind:

„Sonnencremes enthalten krebserregende Stoffe“: Diese Behauptung ist unbelegt. „Sonnencremes enthalten grundsätzlich keine krebserregenden Stoffe“, erklärt die Dermatologin Uta Schlossberger im DW-Interview. Auch die Hautärztin Hope Mitchell bestätigt der DW: „Es gibt keine Beweise dafür, dass Sonnencremes Krebs verursachen.“ In manchen Sonnencremes befindet sich der synthetische UV-Filter Octocrylen. Eine Studie aus Frankreich von 2021 fand heraus, dass Octocrylen sich mit der Zeit zu Benzophenon zersetzen kann. Dieses wird bei Menschen als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Dermatologen empfehlen daher keine alte chemische Sonnencreme aus dem Vorjahr zu verwenden, falls diese Octocrylen enthält, sondern sich jedes Jahr eine neue zu kaufen.

Diese Behauptung ist unbelegt. „Sonnencremes enthalten grundsätzlich keine krebserregenden Stoffe“, erklärt die Dermatologin Uta Schlossberger im DW-Interview. Auch die Hautärztin Hope Mitchell bestätigt der DW: „Es gibt keine Beweise dafür, dass Sonnencremes Krebs verursachen.“ In manchen Sonnencremes befindet sich der synthetische UV-Filter Octocrylen. Eine Studie aus Frankreich von 2021 fand heraus, dass Octocrylen sich mit der Zeit zu Benzophenon zersetzen kann. Dieses wird bei Menschen als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Dermatologen empfehlen daher keine alte chemische Sonnencreme aus dem Vorjahr zu verwenden, falls diese Octocrylen enthält, sondern sich jedes Jahr eine neue zu kaufen. „Sonnencreme führt zu Vitamin-D-Mangel“ : Diese Behauptung ist falsch. Eine Studie aus den USA zeigt, dass ein Schutz vor zu viel Sonne keine Auswirkungen auf den Vitamin-D-Haushalt im Körper hat. Ein Vitamin-D-Mangel durch Sonnencreme-Nutzung sei laut Schlossberger deshalb nicht möglich, weil diese nicht 100 Prozent der UVB-Strahlen blockieren. Experten zufolge haben bisherige klinische Studien nie ergeben, dass die tägliche Verwendung von Sonnenschutzmitteln zu einem Vitamin-D-Mangel führt. „Menschen, die täglich Sonnenschutzmittel verwenden, konnten folglich ihren Vitamin-D-Spiegel dennoch aufrechterhalten“.

: Diese Behauptung ist falsch. Eine Studie aus den USA zeigt, dass ein Schutz vor zu viel Sonne keine Auswirkungen auf den Vitamin-D-Haushalt im Körper hat. Ein Vitamin-D-Mangel durch Sonnencreme-Nutzung sei laut Schlossberger deshalb nicht möglich, weil diese nicht 100 Prozent der UVB-Strahlen blockieren. Experten zufolge haben bisherige klinische Studien nie ergeben, dass die tägliche Verwendung von Sonnenschutzmitteln zu einem Vitamin-D-Mangel führt. „Menschen, die täglich Sonnenschutzmittel verwenden, konnten folglich ihren Vitamin-D-Spiegel dennoch aufrechterhalten“. „People of Color brauchen keine Sonnencreme“ : Auch diese Behauptung ist falsch. „Zwar können sich Menschen mit dunklerem Hauttyp etwas länger ohne Sonnenschutz in der Sonne aufhalten, ohne Hautschäden davonzutragen“, erklärt Uta Schlossberger gegenüber DW. „Einen vollständigen Sonnenschutz habe jedoch niemand“.

: Auch diese Behauptung ist falsch. „Zwar können sich Menschen mit dunklerem Hauttyp etwas länger ohne Sonnenschutz in der Sonne aufhalten, ohne Hautschäden davonzutragen“, erklärt Uta Schlossberger gegenüber DW. „Einen vollständigen Sonnenschutz habe jedoch niemand“. „Vegane Ernährung schützt vor Sonnenbrand“ : Experten widersprechen dieser Aussage vehement. „Das halte ich für sehr gefährlich“, so Schlossberger. Laut der Dermatologin könne man durch eine bessere Ernährung zwar einen besseren Reparaturmechanismus der Haut erreichen – jedoch keinen Sonnenschutz aufbauen. Auch die Deutsche Krebsgesellschaft bestätigt, dass sekundäre Pflanzenstoffe zwar ein wenig zum Sonnenschutz beitragen können, sich aber nicht als alleiniger Schutz empfehlen.

: Experten widersprechen dieser Aussage vehement. „Das halte ich für sehr gefährlich“, so Schlossberger. Laut der Dermatologin könne man durch eine bessere Ernährung zwar einen besseren Reparaturmechanismus der Haut erreichen – jedoch keinen Sonnenschutz aufbauen. Auch die Deutsche Krebsgesellschaft bestätigt, dass sekundäre Pflanzenstoffe zwar ein wenig zum Sonnenschutz beitragen können, sich aber nicht als alleiniger Schutz empfehlen. „Gute Sonnencreme ist teuer“: Viele Menschen greifen bei der Wahl der Sonnenschutzmittel zu den Markenprodukten. Sie versprechen sich davon einen besseren Schutz vor UV-Strahlung. Wie der SWR3 berichtet, ist das in den meisten Fällen leider falsch. Regelmäßig überprüft die Stiftung Warentest Sonnenschutzprodukte aus sämtlichen Preisklassen. Häufig sind dabei die günstigen Cremes Testsieger, während die teuren Produkte sogar teilweise durchfallen. Auch Öko-Test hat Sensitiv-Sonnencremes unter die Lupe genommen und seine Testsieger gekürt.

Sonnencreme: Jeder Mensch kann einen Sonnenbrand bekommen

Jeder Hauttyp braucht Sonnenschutz. Nach Angaben der Amerikanischen Akademie der Dermatologie ist Lichtschutzfaktor 30 das Minimum, das alle Menschen unabhängig von ihrem Hautton auftragen sollten. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wird in der Dermatologie zwischen sechs verschiedenen Hauttypen unterschieden: Die Hauttypen eins bis vier nennt man die europäischen Hauttypen, da sie typisch für die europäische Bevölkerung sind. Hauttyp fünf ist typisch für Menschen aus arabischen und nordafrikanischen Ländern, aus Indien und einigen anderen asiatischen Regionen. Hauttyp sechs kommt bei Menschen aus Zentralafrika vor sowie bei den Ureinwohnern Australiens. Hauttyp eins ist besonders empfindlich. Hauttyp sechs wird derweil als „schwarze Haut“ beschrieben, die hoch pigmentiert und deutlich unempfindlicher ist.

Die richtige Pflege je nach Hauttyp: Wie Sie trockene, fettige oder sensible Haut am besten versorgen Fotostrecke ansehen

In den Niederlanden gibt es in mehreren Gemeinden, an einigen Stränden und Festivals Sonnencreme sogar umsonst. Der Grund: Es ist einfach gesünder und kostet nicht viel. An heißen Sommertagen sind Erdbeeren nicht nur ein leckerer und kalorienarmer Sommersnack, sondern auch extrem gesund. (Vivian Werg)