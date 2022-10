Sonnenfinsternis in Deutschland: Zu dieser Uhrzeit lässt sich das Phänomen beobachten

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis „knabbert“ der Mond die Sonnenscheibe an. (Archivbild) © Hans Scott/dpa

Am 25. Oktober ist über Deutschland eine Sonnenfinsternis 2022 zu sehen. Je nach Wohnort ist es allerdings entscheidend, die richtige Uhrzeit zu erwischen, um das Himmelsereignis verfolgen zu können.

Berlin – Deutschland steht vor einer partiellen Sonnenfinsternis: Am 25. Oktober 2022 werden nicht nur Astronomie-Fans genau den Himmel beobachten, sondern wohl zahlreiche Interessierte das Schauspiel verfolgen. Zwar wird es keine totale Sonnenfinsternis sein wie 1999, als der Mond die Sonne über Deutschland komplett verdeckte. Stattdessen wird eine partielle Sonnenfinsternis am Himmel zu beobachten sein, die die stärkste seit sieben Jahren sein wird. Doch zu welcher Uhrzeit findet die Sonnenfinsternis 2022 statt?

Zu welcher Uhrzeit sich die Sonnenfinsternis 2022 am besten beobachten lässt, verrät kreiszeitung.de.

Vor der Sonnenfinsternis über Deutschland ist es wichtig zu wissen, wie man sich die partielle Verfinsterung in vollem Umfang genießen kann, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen. Das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter gab bereits eine Warnung für die partielle Sonnenfinsternis im Oktober heraus, in dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass man nicht ohne Augenschutz die Verdunkelung beobachten sollte. Herkömmliche Sonnen- und Schweißerbrillen, rußiges Glas, Röntgenbilder, CDs, gefaltete Rettungsdecken und schwarze Filmstreifen sollten dafür nicht in Betracht gezogen werden.