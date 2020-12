Spotify: Drei Weihnachtslieder, die im Dezember 2020 begeistern

Weihnachtsgefühle trotz Corona-Pandemie

+ © Jennifer Greve Weihnachtsgefühle trotz Corona-Pandemie und Homeoffice? Spotify macht es möglich und begeistert im Dezember 2020 seine Nutzer. © Jennifer Greve

Dank Spotify ist Weihnachten bereits ganz nah - und das trotz Corona-Pandemie: Unsere Redaktion stellt ihre Lieblings-Weihnachtslieder für den Dezember 2020 vor.

Spotify bietet für Weihnachten eine weitere Musik-Kachel an - und lädt seine Nutzer zum Verweilen ein.

bietet für eine weitere Musik-Kachel an - und lädt seine Nutzer zum Verweilen ein. Streaming-Nutzer entscheiden sich hier zwischen Klassikern, Schlagersongs und den „größten“ Weihnachtshits .

entscheiden sich hier zwischen Klassikern, Schlagersongs und den „größten“ . Wir stellen unsere Lieblings-Weihnachtslieder im Dezember 2020 vor - zuvorderst: Meghan Trainor, Michael Bublé und Ellie Golding.

Kassel - Entweder du liebst sie, oder du hasst sie: Weihnachtslieder. Der Musik-Streaming-Dienst Spotify bietet Klassiker wie Chris Reas „Driving Home for Christmas“. Darüber hinaus gibt es Songs von Ariana Grande oder Michael Bublé.

Der Platz für Weihnachtsgefühle scheint durch die Einschränkungen durch Corona* eher knapp bemessen. Streaming-Nutzer lassen sich davon nicht abschrecken und hören im Dezember 2020 fleißig Weihnachtssongs.

Weihnachtslieder sind 2020 im Trend: Spotify bietet neue Kachel mit diversen Playlists an

Um dieses Verhalten seiner Nutzer zu unterstützen, hat Spotify eine neue Kachel für die Weihnachtszeit erstellt. Dort bietet der Musik-Streaming-Dienst verschiedene Playlists mit Weihnachtsliedern: Er füttert damit einen aktuellen Trend in der Corona-Pandemie in Deutschland.

Am ersten und am zweiten Advent regnete es in den sozialen Netzwerken selbsterstellte Weihnachtsplaylists. Auch die Streaming-Zahlen für Weihnachtshits schossen im Dezember 2020 in die Höhe.

Hier meine Spotify-Weihnachts-Playlist. Wilde, fünfstündige Mischung zum 2. Advent. https://t.co/C1NIPyh0nG — Ja_Nina (@Ja_Nina) December 6, 2020

Über 50 Prozent der meistgespielten Songs in Deutschland bei Spotify sind im Dezember 2020 Weihnachtssongs. Zwei Weihnachtsklassiker liegen auf Platz eins und zwei der Liste: “All I want for Christmas Is You” von Mariah Carey (383.891 Streams) und “Last Christmas” von Wham! (374.757 Streams; Stand: 10.12.2020 16 Uhr).

Weihnachten 2020 trotz Corona genießen: Mit diesen drei Songs klappt es

Mit den Kollegen, Freunden oder Bekannten Weihnachtslieder singen, zusammen Plätzchen backen und auf dem Weihnachtsmarkt Punsch trinken: All das ist im Dezember 2020 wegen des Corona-Lockdowns nicht möglich.

Wenn die Lust auf Weihnachten trotzdem da ist, lohnt ein Blick in die Spotify-Kachel zum Fest der Liebe. Die Top-Drei der eingängigsten Weihnachtslieder der Autorin dieses Artikels teilen wir mit euch. Diese Songs laufen im Radio nicht in Endlosschleife:

Erster Platz: „I’ll Be Home“ von Meghan Trainor

Zweiter Platz: „It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas” von Michael Bublé

Dritter Platz: „O Holy Night” von Ellie Golding

Weihnachtslieder für den Dezember 2020: Welche Songs hört unsere Redaktion?

Die anderen Lieblinge der Redaktion in der Vorweihnachtszeit setzen sich aus Klassikern, deutschen Songs, Instrumentals und vielen weiteren Weihnachtsliedern zusammen:

Klassiker unter den Weihnachtsliedern:

„Thank God It‘s Christmas“ von Queen

„Wonderful Dream“ von Melanie Thornton

Deutschsprachige Weihnachtshits:

„Dezemberträume“ von Rolf Zuckowski

„Der perfekte Moment wird heut verpennt“ von Max Raabe

Rockige Songs zu Weihnachten:

„Rock And Roll Christmas“ von George Thorogood & The Destroyers

„When I Get Home for Christmas“ von Snow Patrol

Selbst der Kollege, der für Weihnachtslieder eine Art „HassLiebe“ empfindet, konnte sich schlussendlich für einen Song entscheiden, der sein Herz berührt: „Do They Know It‘s Christmas“ des 30. Band Aids aus 2014. (Jennifer Greve) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.