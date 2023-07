Stau-Gefahr auf Urlaubsfahrt: Wann man 2023 welche Autobahn meiden sollte

Weniger „Stop“, mehr „Go“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Pauline Wyderka schließen

Weitere schließen

Im Stau landen will man auf der Fahrt in den Urlaub nur äußerst ungern. Lesen Sie hier, wann man in den Sommerferien 2023 auf welchen Autobahnen besonders aufpassen muss:

Lesen Sie auch Stau in den Sommerferien 2023: Fahrt in den Urlaub – wann man die Autobahn meiden sollte Stau in den Sommerferien 2023: Fahrt in den Urlaub – wann man die Autobahn meiden sollte

Die Sommerferien 2023 stehen in den Bundesländern im Südwesten bevor und für viele Menschen bedeutet das zweierlei. Erstens: Es geht endlich in den Urlaub! Zweitens: Jeder geht in den Urlaub. Mit entsprechend vollen Straßen ist dann also zu rechnen.

SÜDWEST24 verrät, wann man welche Autobahnen in den Sommerferien 2023 auf seiner Fahrt in den Urlaub meiden sollte.

Laut dem Statistischen Bundesamt traten 2021 69 Prozent der Deutschen ihre Reise mit dem Auto an. Und vor allem im Vergleich zu den Corona-Jahren 2020 bis 2022 zeichnet sich 2023 schon jetzt als Jahr mit besonders vollen Straßen ab. (paw)

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Jonas Walzberg