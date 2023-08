Sternschnuppen-Nacht im August: Perseiden erreichen ihren Höhepunkt

Von: Ulrike Hanninger

Im August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt, sodass sich auch im Garten viele Sternschnuppen beobachten lassen. (Archivbild) © VIADATA/Imago

Die meisten Sternschnuppen der Perseiden werden am 13. August zu beobachten sein. Warum ein abnehmender Mond die Chancen auf gute Sicht erhöht, lesen Sie hier.

Nicht nur für Gärtner, die sich am Mondkalender orientieren, sind die Perseiden im August eine besondere Zeit. In diesem Jahr dauern sie von 17. Juli bis 24. August 2023. Die höchste Sternschnuppen-Dichte wird voraussichtlich Mitte des Monats zu beobachten sein.

Für den 13. August erwarten Experten bis zu 15 Sternschnuppen pro Stunde. Der Mond befindet sich dann in seiner abnehmenden Phase, sodass der Nachthimmel von ihm nicht zusätzlich erhellt wird. Wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, stehen die Chancen auf freie Sicht gut.