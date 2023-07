Sternschnuppen im August – wann die Perseiden am besten zu sehen sind

Von: Teresa Knoll

Perseiden 2023 – dann ist der Höhepunkt des Sternschnuppenregens im August (Symbolfoto) © dpa/Matthias Balk

Im August naht der Höhepunkt der Perseiden: Dann regnet es über Deutschland besonders viele Sternschnuppen. Lesen Sie hier, in welcher Nacht es so weit ist:

Schon seit dem 17. Juli sind die Perseiden über Deutschland zu sehen. Mitte August sollten Sterngucker dann aber noch mal in den Nachthimmel schauen: Dann erreicht der Meteoritenschwarm sein Maximum. Das heißt, in einer bestimmten Nacht regnet es besonders viele Sternschnuppen vom Himmel.

verrät, um wie viel Uhr die Perseiden am besten zu sehen sind.

Vom 17. Juli bis 24. 2023 August lässt sich der Meteoriten-Schauer auch in Baden-Württemberg beobachten. Der Zeitraum ist übrigens jedes Jahr etwa derselbe. Ihr Maximum erreichen die Perseiden dann in einer bestimmten Nacht – diese fällt meistens auf den 12. bis 13. August. (resa)