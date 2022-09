Wieso es sich lohnt, die Mikrowelle nachts aus der Steckdose zu ziehen

Tipp 10: Die meisten elektronischen Geräte fressen auch im Stand-By-Modus Strom. Deshalb: Bei Mikrowelle, Playstation, Ladekabel und co. einfach mal den Stecker ziehen © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Da die Stromkosten momentan rasant ansteigen, greifen immer mehr Bürger zu Sparmaßnahmen. Auch, wer nachts seine Mikrowelle abstöpselt, kann Geld sparen.

Hamburg – In diesem Herbst und Winter gibt es für viele Verbraucher ein Ziel: Strom sparen. Das gelingt am besten, indem man unentdeckte Stromfresser aufspürt und abschaltet. Sogar ganz den Stecker zu ziehen, kann sich zum Beispiel bei der Mikrowelle lohnen. Denn auch wenn die Mikrowelle nicht läuft, verbraucht sie in der Steckdose ein wenig Strom weiter. Das verhindern Sie am besten, in dem Sie den Stecker der Mikrowelle aus der Steckdose herausziehen. Im Idealfall stecken Sie den Stecker nur rein, wenn Sie etwas in der Mikrowelle zubereiten wollen. Doch nicht nur bei der Mikrowelle lohnt sich das nächtliche Abschalten.

