Studenten sind beim 49-Euro-Ticket die klaren Verlierer

Als der Termin für das Deutschlandticket angesetzt wurde, ist offenbar nicht an die armen Studenten gedacht worden. Lesen Sie hier, wie Studenten als klare Verlierer vom Feld gehen:

Das neue 49-Euro-Ticket oder auch Deutschlandticket soll der Nachfolger des 9-Euro-Tickets sein und die Geldbeutel der Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) entlasten. Doch Studenten gehen mit dem 49-Euro-Ticket zumindest im gerade laufenden Semester leer aus.

HEIDELBERG24 erklärt, warum Studenten durch ihr inbegriffenes Semesterticket zusätzlich zahlen müssen.

Normalerweise läuft das Ticket-Verfahren für Studenten in Deutschland so ab: Sobald sie immatrikuliert sind, erhalten sie neben der Studienbescheinigung ein Ticket, welches in den gezahlten Semestergebühren inbegriffen ist. Das Sommersemester startete für die Studenten bereits am 1. April, das Deutschlandticket gibt es aber erst seit dem 1. Mai, sodass die Studenten ihr Semesterticket längst bezahlt haben. (rah)