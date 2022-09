Tankrabatt-Ende: Sprit kostet wieder mehr als zwei Euro

Von: Katja Becher

Spritpreis wieder bei über 2 Euro. © Christoph Soeder/dpa

Der fehlende Tankrabatt hat sich schon am ersten Tag nach seinem Ende deutlich an den Zapfsäulen gezeigt. Lesen Sie hier, wie Sie trotzdem noch Geld sparen können:

Am Tag nach dem Ende des sogenannten Tankrabatts sind die Spritpreise in Deutschland rasant in die Höhe geschossen. Ein Liter Superbenzin der Sorte E10 kostete am Donnerstag (1. September) im bundesweiten Durchschnitt stolze 2,02 Euro, wie aus Zahlen des ADAC von Freitagmorgen hervorgeht. Somit war E10 rund 23 Cent teurer als noch am Vortag, an dem die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe noch galt.

HEIDELBERG24 verrät, zu welcher Uhrzeit man jetzt trotzdem noch günstiger tanken kann – und warum der ADAC die Spritpreise heftig kritisiert.

Zuletzt hatte ein Blick auf den SWR-Tank-Monitor gezeigt, dass Prognosen in der kommenden Zeit sogar auf einen Spritpreis von über 3 Euro pro Liter hindeuten.